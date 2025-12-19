Slušaj vest

Decembar je mesec u znaku praznika, te mnogi domovi zasijaju najlepšim sjajem i liče na nestvarne bajke.

Većina javnih ličnosti svoje kuće i stanove ukrase do neprepoznatljivosti, a na društvenim mrežama se pohvale novogodišnjom atmosferom koja liči na one iz holivudskih časopisa.

Viki Miljković

Novogodišnja idila vlada i u domu pevačice Viki Miljković u luksuznom naselju Beograd na vodi.

Foto: Boba Nikolić

Folk zvezda je iskoristila početak decembra da se pripremi za praznike koji nam se bliže, a ove godini okitila je dve jekle. Prvu jelku okitila je u stanu u kome živi, a oko dekoracije su joj pomagali suprug Dragan Tašković Taške i sin Andrej.

1/6 Vidi galeriju Viki Miljković okitila dve jelke Foto: Kurir

Druga jelka Viki Miljković okićena je u njenoj firmi Residence Hills koju je pevačica dekorisala sa saradnicama iz firme. Viki je fotografije objavila na društvenim mrežama, a u komentarima se povela polemika, jer njeni pratioci ne mogu da oduče koja je jelka lepša.

Lidija Vukićević

Lidija Vukićević u emisiji Pusti brigu Foto: Kurir Televizija

Glumica Lidija Vukićević poznata je po prelepom domu koji nestvarno dekoriše za svaki praznik, mnogi komentarišu da je ove godine nadmašila samu sebe.

1/5 Vidi galeriju Lidija Vukićević od doma napravila bajku Foto: Instagram

U centru dnevne sobe nalazi se visoka jelka puna svetiljki i lampica, a ono što je poseban detalj, do sada nikad viđen jeste voz koji se kreće oko novogodišnjeg drveta. Lidija se pohvalila da je svoj dom uredila potpuno sama i da u tome svake godine neizmerno uživa.

Marija Mikić

Dok je glumica sama dekorisala svoj dom, Marija Mikić imala je najslađu pomoć na svetu, te je njenu porodičnu jelku kitila njena mezimica.

Marija Mikić pokazala novu frizuru Foto: Instagram

Pevačica se na društvenim mrežama pohvalila prazničnom atmosferom, a mala Đurđa je bila zaslužna za novi sjaj kuće.

Marija Mikić sa ćerkicom kiti novogodišnju jelku Foto: Instagram

Dragica Zlatić

Pevačica je okitila jelku, ali i kompletnu dnevnu sobu i to sa puno detalja. Novogodišnje drvo je puno crveno belih detalja, ali i čitava soba odiše sličnom nijansom.

Foto: Kurir

Dragica Zlatić je svuda postavila Deda Mraziće, patuljke, pahuhlje, irvase, ukrasne kugle i razne druge praznične đakonije.

Dragica Zlatić okitila svoj dom Foto: Instagram

Dejana Živković

Manekenka je svoj dom opremila po svom ukusu i vodila računa o svakom detalju, a u vreme praznične euforije luksuzna nekretnina postaje pravo bajkovito mesto.

Novogodišnja jelka naše manekenke zablistala u luksuznom domu Foto: Instagram