Slušaj vest

Na koncertu Saše Kovačevića pažnju modnih znalaca privukla je gotovo identična kombinacija koju su nosile Aleksandra Prijović i Aleksandra Radović.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Obe pevačice su izabrale farmerke širokog kroja s dubokim strukom koje vizuelno izdužuju figuru, model koji je ove zime apsolutni hit. Uz ovaj moderan džins, one su ponele obične majice i kratke bomber jakne.

Prija je kombinaciju osvežila belom majicom, kratkom crnom bomber jaknom i prepoznatljivom crnom "šanel" tašnom, dok je Aleksandra Radović izabrala braon bluzu, bordo bomber jaknu i braon kaiš koji dodatno naglašava struk. Aleksandrin diskretni zlatni nakit celokupnom izgledu dao je dozu luksuza, ali bez preterivanja.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Upravo u toj jednostavnosti i leži šarm ovih kombinacija - dokaz da jedan kroj pantalona može izgledati potpuno drugačije u zavisnosti od boja i modnih dodataka.

Pantalone sa širokim nogavicama i dubokim strukom još jednom su potvrdile status zimskog favorita, a Prija i Radovićka pokazale su kako se isti trend može nositi na dva različita, ali podjednako efektna načina.

Kao i uvek, Prijovićka nije štedela na stajlingu, pa je nosila "alaja" farmerke od 890 evra, "magda butrim" od 480 evra, "sen loran" čizmice od 1.190 evra i "šanel" tašnu od 5.000 evra.

1/6 Vidi galeriju Prija i Radovićka na koncertu Saše Kovačevića Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Dakle, Prija je za aufit za koncert iskeširala najmanje 7.500 evra.

Kurir.rs

YA