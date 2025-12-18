Slušaj vest

Jedna od najomiljenijih pevačica sa naših prostora Violeta Viki Miljković danas ima veliki povod za slavlje.

Ona slavi 51. rođendan, a društvene mreže su se usijale od čestitki fanova, prijatelja i kolega.

Javno je Violeti čestitku uputio i mladi pevač Nermin Handžić koji se pevači zahvalio na svemu što su ona i njen suprug učinili za njega.

Viki Miljković Foto: Printscreen Instagram

- Srećan rođendan ovoj predivnoj ženi. Da ste živi i zdravi sto godina i uvek tako veseli - napisao je Nermin uz fotografiju.

Viki je, kako saznajemo, rođendan dočekala u Istanbulu u društvu supruga Dragana Taškovića Tašketa, a danas je doputovala u Beograd gde će proslaviti sa njim i sinom Andrejom, dok se u domu pripremaju za porodičnu slavu Svetog Nikolu koju obeležavaju sutra.