Slušaj vest

Jedna od najomiljenijih pevačica sa naših prostora Violeta Viki Miljković danas ima veliki povod za slavlje.

Ona slavi 51. rođendan, a društvene mreže su se usijale od čestitki fanova, prijatelja i kolega.

Javno je Violeti čestitku uputio i mladi pevač Nermin Handžić koji se pevači zahvalio na svemu što su ona i njen suprug učinili za njega.

Viki Miljković
Viki Miljković Foto: Printscreen Instagram

- Srećan rođendan ovoj predivnoj ženi. Da ste živi i zdravi sto godina i uvek tako veseli - napisao je Nermin uz fotografiju.

Viki je, kako saznajemo, rođendan dočekala u Istanbulu u društvu supruga Dragana Taškovića Tašketa, a danas je doputovala u Beograd gde će proslaviti sa njim i sinom Andrejom, dok se u domu pripremaju za porodičnu slavu Svetog Nikolu koju obeležavaju sutra.

Ne propustiteStarsPALO POMIRENJE ZORICE I VIKI! Odlučile su da zakopaju ratne sekire - Ja mislim da je vreme... (FOTO)
Svađa Zorice Brunclik i Viki Miljković
StarsVIKI OTKRILA DETALJE VELIKIH PROMENA NA PINKU: Sve je u dogovoru sa Milicom i Željkom Mitrovićem...
Pink novogodišnji program (23).jpeg
StarsONI SU NAJOBRAZOVANIJI NA ESTRADI: Ovaj muzičar se može pohvaliti sa čak 3 diplome, a ona je pored karijere i fakulteta postala maher u privatnom biznisu
tamara dragić aleksandar milić mili, nikolija, neda ukraden, dj krmak
StarsNOVOGODIŠNJA IDILA U DOMU VIKI MILJKOVIĆ: Folk zvezda okitila dve jelke: Ne zna se koja je lepša (FOTO)
Viki Miljković.jpg

Viki Miljković totalno promenila stil odevanja Izvor: Kurir