Stanija Dobrojević ponovo je u žiži javnosti zbog raskida sa Asmininom Durdžićem koji ju je javno ostavio u rijalitiju i počeo da flertuje sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić ali i ostalim učesnicama.

Iako mnogi željno iščekuju njen ulazak u Elitu, starleta nije otkrila da li će se i kada to dogoditi.

I dan danas nema podršku

Stanija je nedavno za Kurir otkrila da što se tiče rijalitija nikada nije imala podršku najbližih kada je ovaj format u pitanju i priznala kako je podnosila najlošije komentare.

- Bilo je jako strašno, svi oni lažni naslovi i priče da sam se bavila svim i svačim. Nisam znala ko mi to radi i zašto. Mnogo je bolelo. Da sam takve stvari radila, za ovih 20 godina bi nešto već izašlo. Čupala sam kosu sa glave, mnogo je bolelo. Ali vreme je sve pokazalo. Ko je gde, gde je kome mesto i sve je onako kako treba bude - govorila je Stanija i dodala:

Foto: Instagram

- Majka i brat me i dan danas ne podržavaju za neke stvari ali čvrsto stoje uz mene, njihova sam. Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti, ja samo priđem poljubim ga i zagrlim, kažem da ga volim... Oni su protiv mog pevanja, fotografisanja, rijalitija. Nikada ni majka nije branila. pustila me je, ali se ne slaže... Hvala im jer su uvek u finalnim noćima bili uz mene uprkos svemu. Njima je bilo strašno da gledaju kako me neko vređa, poliva ili psuje... Prihvatili su da je to moj put... - pričala je Dobrojevićeva za Kurir u emisiji "1na1".

Diploma mi nije donela slavu, karijeru i novac

Za Kurir je govorila o drugoj strani popularnosti i otkrila koliko dobrog su joj donele najteže odluke, ali i šta se krije iza provokativnijih fotografija.

- Sebe smatram običnom devojkom koja se jako inteligentno poigrala sa tim terminom starleta i tim fotografijama, da prkosim lažnom moralu na brdovitom Balkanu. Ja kada okačim fotografiju i okrenem zadnjicu, samo kreću komentari i hejt, a ja još i još... Nisam se dala. Znam ko sam i šta sam, pa mi nije smetalo. Ali, sebi sam uskočila u stomak, da dobijem razne epitete i da se piše svašta. Ali sam shvatila da to pravi hajp i famu i ja sam to pustila. Nije da nije bilo momenata kada sam čupala kosu sa glave, ali ja sam uz pomoć toga napravila karijeru, ime i slavu, nije mi to diploma donela - govorila je Stanija.

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Ja sam egzibicionista, volim da živim, volim da eksperimentišem. Volim da stavim sebe u određene vatre, to me radi. U jednom trenutku sam se iživljavala sa fotografijama. Te provokativne fotografije su moj alter ego i egzibicionizam, zaista samo to.

