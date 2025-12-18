Slušaj vest

Ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića Atina i Nika nedavno su prvi put gostovale sa svojom majkom u jednoj televizijskoj emisiji. One su tom prilikom voditelju Ognjenu Amidžiću odgovorale na brojna pitanja, pričale su o odnosu sa ocem, a onda i otkrile da pohađaju različte škole.

Njih dve idu u srednju školu i odlični su đaci.

- Ja idem u srpsku školu, a Atina ide u internacionalnu školu - započela je priču Nika Tošić, pa dodala:

1/5 Vidi galeriju Atina i Nika Tošić Foto: Printscreen/Instagram

- U početku je bilo malo teže, ali sam se navikla. Sada imam svoje drugarice i sa njima se družim. Neki su ljubomorni, ali to je okej, to je normalna stvar - izjavila je Nika Tošić, pa se njena sestra Atina nadovezala:

- Meni je malo lakše, manje me ljudi gledaju drugačije. Ne znaju toliko o srpskim pevačima - izjavila je sedamnaestogodišnja Atina

Jelena Karleuša pričala je o školovanju svojih ćerki.

Jelena Karleuša Foto: Printscreen/Instagram

- To je gimnazija, ali neću da otkrivam zbog bezbednosti. Gimnazija je i ona se još traži. Ne zna šta će biti, ali baš je svestrana i talentovana, ide joj komunikacija od ruke i mediji i tako da, ko zna... Lepo čak i peva - rekal je Karleuša o šesnaestogodišnjoj Niki u emisiji "amidži šou".