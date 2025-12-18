Slušaj vest

Ćerke Jelene Karleuše i Duška Tošića Atina i Nika nedavno su prvi put gostovale sa svojom majkom u jednoj televizijskoj emisiji. One su tom prilikom voditelju Ognjenu Amidžiću odgovorale na brojna pitanja, pričale su o odnosu sa ocem, a onda i otkrile da pohađaju različte škole.

Njih dve idu u srednju školu i odlični su đaci.

- Ja idem u srpsku školu, a Atina ide u internacionalnu školu - započela je priču Nika Tošić, pa dodala:

Atina i Nika Tošić Foto: Printscreen/Instagram

- U početku je bilo malo teže, ali sam se navikla. Sada imam svoje drugarice i sa njima se družim. Neki su ljubomorni, ali to je okej, to je normalna stvar - izjavila je Nika Tošić, pa se njena sestra Atina nadovezala:

- Meni je malo lakše, manje me ljudi gledaju drugačije. Ne znaju toliko o srpskim pevačima - izjavila je sedamnaestogodišnja Atina

 Jelena Karleuša pričala je o školovanju svojih ćerki.

Jelena Karleuša
Jelena Karleuša Foto: Printscreen/Instagram

- To je gimnazija, ali neću da otkrivam zbog bezbednosti. Gimnazija je i ona se još traži. Ne zna šta će biti, ali baš je svestrana i talentovana, ide joj komunikacija od ruke i mediji i tako da, ko zna... Lepo čak i peva - rekal je Karleuša o šesnaestogodišnjoj Niki u emisiji "amidži šou".

Ne propustiteStarsBIVŠI MUŽEVI JELENE KARLEUŠE OČI U OČI: Samo dan ranije ih ocenjivala kao ljubavnike, a onda pao susrtet Duška Tošića i Bojana Karića! Ovako su reagovali
Jelena Kareluša Duško Tošić Bojan Karić
StarsEVO KAKO JE REAGOVALA ŽENA UROŠA ŽIVKOVIĆ NA PRISAN ODNOS SA KARLEUŠOM! Nisu se odvajali na snimanju , a pevač sad priznao: Ostao sam joj u lepom sećanju
pink_novogodisnji_10122025_0391.JPG
StarsOGLASIO SE DUŠKO TOŠIĆ NAKON GOSTOVANJA ATINE I NIKE SA KARLEUŠOM! One priznale da ne žive sa njim, a evo šta je sada uradio
Fudbaler Duško Tošić je pazario luksuznu nekretninu nadomak Zrenjanina
Stars"NE ŽIVIMO S NJIM..." Atina i Nika otkrile pravu istinu o Dušku Tošiću, a reči Karleuše kakav im je otac će vas šokirati
Atina Tošić Nika Tošić Duško Tošić

“Čula sam se sa Viki 100 puta danas”: Karleuša šokirala izjavom, otkrila sve o tajnoj saradnji Izvor: MONDO