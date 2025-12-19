Slušaj vest

Zdravko Čolić će posle četiri koncerta koja će održati u Sarajevu 27, 28. marta i 4 i 5. aprila 2026. godine, biti bogatiji za 500.000 evra, i to samo od sponzorskih ugovora. Ime muzičke zvezde privuklo je brojne kompanije koje žele da se reklamiraju na ovako važnom događaju.

U prilog tome svedoči poznati bosanski menadžer (ime i prezime poznato redakciji) koji je upućen u detalje.

- Još letos sam znao da će Čola da organizuje koncerte. Tražili su samo termin i sve se držalo u tajnosti. Želja mu je bila da nastupa i u Beogradu, ali ne znam šta se tu desilo, pa se izjalovilo. Sigurno je da će ceo region sad da dođe u Sarajevo. U martu i aprilu ćemo biti glavni centar zabave. Sponzori se samo javljaju i Čola će minimum pola miliona evra da zaradi od finansija koji ulažu. Dakle, on je zakupio prostor i platio sve potrebne dažbine, a novac od sponzora ide lično njemu. To je njegov prihod iliti zarada od lika i dela. Ima on mnogo rashoda, nije to mali zalogaj organizovati ovakvu muzičku manifestaciju, ali kada se podvuče crta, to mu se i te kako isplati - priča menadžer koji je zamolio za diskreciju.

Kao što je Kurir već pisao, prvi koncert rasprodat je gotovo istog dana kada je objavljeno da će biti održan, što je odmah ukazalo na izuzetno interesovanje publike. Zbog velike potražnje organizatori su ubrzo zakazali i drugi koncert, koji je takođe rasprodat u kratkom roku. Kako interesovanje nije jenjavalo, dodat je i treći termin, koji je, kao i prethodna dva, rasprodat do poslednjeg mesta. Ta tri koncerta rasprodata su za samo šest dana.

Zbog kontinuiranog interesovanja publike organizatori su odlučili da zakažu i četvrti koncert u Zetri, čime je Čolić ispisao novo poglavlje koncertne istorije u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Do sada nije zabeležen slučaj da jedan izvođač u tako kratkom vremenskom periodu rasproda više uzastopnih koncerata u ovom prostoru.

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt sa Čolićem, ali se on na brojeve telefona poznate redakciji ne javlja.