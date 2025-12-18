SIN MU UMRO PRE DVE GODINE, A ON SADA POSTAO ŽIRI U MUZIČKOM TAMIČENJU! Enes Begović iznenadio publiku pa progovorio o unucima: Oni su sada centar mog sveta
Pevač Enes Begović se nakon velike porodične tragedije, kada je pre dve godine izgubio sina koji je imao samo 28 godina, povukao iz javnosti i retko se pojavljivao pred kamerama.
Ipak, posle duže pauze, Begović se vratio na male ekrane kao član žirija u muzičkom takmičenju Nikad nije kasno.
Koliko mu je prijalo učešće u emisiji, pokazao je i jedan simpatičan trenutak tokom snimanja, kada je odlučio da uopšte ne glasa za jednog kandidata.
– Ja neću ništa da glasam, za mene si ti već prošao – rekao je Enes, što je izazvalo osmeh u studiju.
„Unuci su moja najveća radost“
U svom prvom intervjuu nakon gubitka sina, Begović je otvoreno govorio o tome gde je pronašao snagu i utehu da nastavi dalje. Kako je tada istakao, najveću radost danas mu donose unuci.
– Na moju sreću imam četvoro unučadi – dva unuka i dve unuke. Oni su sada centar mog sveta. Kada sam bio mlađi, zbog posla nisam imao dovoljno vremena za svoju decu, ali sada mogu u potpunosti da se posvetim unucima i to me ispunjava – rekao je pevač.
On je priznao i da tek sada razume reči svojih roditelja, koji su mu nekada govorili koliko je ljubav prema unucima posebna.
– Sećam se kada bi mi majka rekla da više voli unuka nego mene, to mi je tada zvučalo neverovatno. Danas znam da je to istina. Ta ljubav je neizmerna i bezuslovna. Zato poručujem unucima – iskoristite nanu i deku, jer njihova ljubav nema granice ni rok trajanja – iskreno je poručio Begović.
