Pevač Enes Begović se nakon velike porodične tragedije, kada je pre dve godine izgubio sina koji je imao samo 28 godina, povukao iz javnosti i retko se pojavljivao pred kamerama.

Ipak, posle duže pauze, Begović se vratio na male ekrane kao član žirija u muzičkom takmičenju Nikad nije kasno.

Koliko mu je prijalo učešće u emisiji, pokazao je i jedan simpatičan trenutak tokom snimanja, kada je odlučio da uopšte ne glasa za jednog kandidata.

– Ja neću ništa da glasam, za mene si ti već prošao – rekao je Enes, što je izazvalo osmeh u studiju.

„Unuci su moja najveća radost“

U svom prvom intervjuu nakon gubitka sina, Begović je otvoreno govorio o tome gde je pronašao snagu i utehu da nastavi dalje. Kako je tada istakao, najveću radost danas mu donose unuci.

– Na moju sreću imam četvoro unučadi – dva unuka i dve unuke. Oni su sada centar mog sveta. Kada sam bio mlađi, zbog posla nisam imao dovoljno vremena za svoju decu, ali sada mogu u potpunosti da se posvetim unucima i to me ispunjava – rekao je pevač.

On je priznao i da tek sada razume reči svojih roditelja, koji su mu nekada govorili koliko je ljubav prema unucima posebna.

– Sećam se kada bi mi majka rekla da više voli unuka nego mene, to mi je tada zvučalo neverovatno. Danas znam da je to istina. Ta ljubav je neizmerna i bezuslovna. Zato poručujem unucima – iskoristite nanu i deku, jer njihova ljubav nema granice ni rok trajanja – iskreno je poručio Begović.

