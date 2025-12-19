Slušaj vest

Influenserka Sofija Milošević ponovo je privukla pažnju javnosti, ovog puta zbog svog izgleda, konkretno lica. Ona je gostovala u jednoj emisiji gde je govorila o privatnom i poslovnom životu. Međutim, korisnicima društvenih mreža je za oko zapalo to što je njen izgled primetno promenjen.

U komentarima koji su se ubrzo pojavili ispod objava, pojedini pratioci spekulišu da je Milošević „preterala sa botoksom“, navodeći da su promene na njenom licu „previše uočljive“ u odnosu na raniji period.

„Ne liči više na sebe“,"Crna Sofija, šta ti botoks uradi" „Bila je prirodno lepa, ovo joj nije trebalo“, samo su neki od komentara koji kruže mrežama.

S druge strane, brojni fanovi stali su u njenu odbranu, ističući da je reč o lošem uglu fotografisanja, šminki ili filterima, kao i da svako ima pravo da izgleda onako kako želi.

„Žena izgleda sjajno, ljudi preteruju“, „Pustite je da živi“, poručuju njeni simpatizeri.

Iako se vodi polemika na mreža i šeruju pritskrinovi iz emisije gde je gostovala Sofija se ovim povodom nije oglašavala, a stručnjaci često upozoravaju da komentarisanje nečijeg izgleda na osnovu fotografija sa društvenih mreža može biti nepouzdano, s obzirom na sve češću upotrebu filtera i digitalne obrade.

Ova situacija još jednom otvara pitanje pritiska javnosti na poznate ličnosti, ali i granice između interesovanja na društvenim mrežama i prava na privatnost.