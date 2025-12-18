Slušaj vest

Danas je u medijima odjeknula kao bomba vest da je popularnog repera Desingericu supruga Nevena izbacila iz kuće.

Kako su mediji preneli, između para došlo je do žestoke svađe, nakon čega je Nevena spakovala Dragomira i izbacila ga iz kuće.

- Despić trenutno boravi kod druga, Nevena ga je izbacila iz kuće, na ulicu. Spakovala mu je samo osnovne stvari i oterala ga. Nije prvi put. Tako je on iznervira, napravi neki problem i ona ga spakuje. Zna Desingerica da će kroz par dana da bude sve okej, pa se ne uzbuđuje. Uvek on ima gde da ode, on je ionako retko kući, čovek je prebukiran sa nastupima - rekao je za medije izvor blizak reperu.

1/6 Vidi galeriju Desingerica se obnažio u Pinkovim Zvezdama Foto: Printscreen

Reč je o striptiz klubu

Ipak, Desingerica je sam potvrdio da se radi o neistini.

- Ma to su gluposti! Nije tačno da smo se posvađali, evo smo Nevena i ja sedimo zajedno. Ma to je neka priča da sam bio u striptiz klubu, pa se ona naljutila na mene. Smešna priča skroz. Zajedno smo, kod kuće smo, nismo u svađi i nije me izbacila, tu smo - poručio je Desingerica.

kurir / pink / informer

Pogledajte dodatni snimak: