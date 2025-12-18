Slušaj vest

Voditeljka Sanja Marinković je svojevremeno pred put u Njujork usred noći pala u kupatilu i lupila glavom od lavabo, a njen dečko je pozvao Hitnu pomoć.

Sanja Marinković je usled jakog umora i iscrpljenosti doživela nezgodu u sospstvenom stanu, kada je usred noći probudio jak bol u glavi.

Samo par sati kasnije, voditeljka je trebala da se ukrca u avion za Njujork, što je i uradila ali sa tri kopče na glavi.

- Imala sam rezervisan avion za Njujork, odlazim u Njujork da dočekam Novu godinu sa svojim dečkom. Usred noći, negde oko tri noću me budi nenormalna bol u glavi. Ja ustajem, od količine umora padam u nesvest, a avion mi je u šest ujutru, lupim glavom u lavabo. Kako sam pala u nesvest blokiram vrata od kupatila, tako da moj dečko nije mogao da otvori ta vrata - ispričala je Sanja u emisiji "Iz profila", pa nastavila:

- Ja u nesvesti unutra, a on samo ovako viri i vidi mene kako krvava ležim. To je strašno bilo koliko sam ja bila ustvari umorna, a mlada i nesvesna tog umora. Samo sam radila, radila, radila. Srećom on je uspeo da pomeri ta vrata, ja sam ustala, Hitna pomoć je došla, ja sam se dovela u red, ušla u taj avion i otišla u Njujork sa tri kopče na čelu, odmah da ti kažem. I tako sam dočekala Novu godinu.

"Nisam želela da sin iz medija sazna da su mu se roditelji razveli"

Sanja je, podsetimo, otvoreno pričala o teškim momentima u životu.

- Moj bivši suprug i ja smo imali tri razvoda. Prvi i najbolniji je bio kod kuće za nas dvoje i našu najbližu porodicu, drugi kada se naš sin Strahinja suočio sa tim i poslednji - za medije. Prvi mi je pao najteže, jer kada sam se udavala, maštala sam da to bude za ceo život, zato sam se i udala tek u tridesetim - rekla je Sanja jednom prilikom i otkrila da su od sina dugo krili razvod.

- Strahinja dugo nije znao da smo razvedeni jer sam se plašila kako će to prihvatiti. S druge strane, nisam želela ni da iz medija sazna da su mu se roditelji razveli, cilj mi je bio da sve posložim kod kuće, pa tek onda da mu objasnim situaciju. Onog trenutka kad mi je rekao: "Mama, to je samo razvod", shvatila sam da je vreme i da javnost sazna. Godinama se bavim životima poznatih ličnosti i temama koje interesuju žene, bilo bi neiskreno od mene da tako nešto krijem - ispričala je voditeljka za domaće medije.

