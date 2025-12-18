POVEZIVALI JE SA DUŠKOM TOŠIĆEM, A SADA JE ZAPROŠENA! Zasijao dijamant na ruci Ine Gardijan
Pevačica Ina Gardijan uskoro će se poroditi i podariti dete zgodnom Danilu, koga vešto krije od očiju javnosti.
Kako je nedavno otkrila muzička zvezda, u objavi na društvenoj mreži Instagram, sa nestrpljenjem čekaju devojčicu.
Da je novembar doneo najviše radosti u životu Ine Gardijan i sama pevačica je potvrdila, objavivši fotografiju ruke na kojoj je dijamantski prsten.
Oglasila se posle veridbe
- Najlepši novembar u životu - napisala je Ina Gardijan uz niz emotivnih fotografija sa svojim partnerom, a čini se da romatična veridba usledila na egzotičnoj destinaciji.
Inače, njen izabranik Danilo Jovanović je iz Srbije, a pre više od 10 godina preselio se u Ameriku i od tada živi na relaciji. Neko vreme živeo je na Floridi, u Majamiju, gde i dalje često provodi vreme.
Iz bogate je porodice, voli putovanja i obišao je mnoge zemlje.
