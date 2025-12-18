Slušaj vest

Pevačica Ina Gardijan uskoro će se poroditi i podariti dete zgodnom Danilu, koga vešto krije od očiju javnosti.

Kako je nedavno otkrila muzička zvezda, u objavi na društvenoj mreži Instagram, sa nestrpljenjem čekaju devojčicu.

Da je novembar doneo najviše radosti u životu Ine Gardijan i sama pevačica je potvrdila, objavivši fotografiju ruke na kojoj je dijamantski prsten.

Oglasila se posle veridbe

Foto: Printscreen

- Najlepši novembar u životu - napisala je Ina Gardijan uz niz emotivnih fotografija sa svojim partnerom, a čini se da romatična veridba usledila na egzotičnoj destinaciji.

Inače, njen izabranik Danilo Jovanović je iz Srbije, a pre više od 10 godina preselio se u Ameriku i od tada živi na relaciji. Neko vreme živeo je na Floridi, u Majamiju, gde i dalje često provodi vreme.

Iz bogate je porodice, voli putovanja i obišao je mnoge zemlje.

1/5 Vidi galeriju Ina Gardijan pozira na plaži u kupaćem kostimu sa trudničkim stomakom Foto: Printscreen Instagram

Pogledajte dodatni snimak: