U jeku priča da je kontroverznog izvođača i aktuelnog člana žirija "Pinkovih zvezda", Dragomira Despića Desingericu, supruga Nevena s osnovnim stvarima izbacila iz kuće, ona se oglasila za jedne medije pa otkrila šta se u stvari dešava.

Štaviše, ne zna ni kako je tako nešto dospelo u javnost.

- Nije istina, ne znam odakle ta informacija. Jutros u četiri sata smo bili u kupovini, tako da to nije tačno. Zajedno smo - kazala je za "Telegraf" kratko Nevena, čime je svakako stavila tačku na gradske priče.

"To su gluposti"

Desingerica se oglasio, te sam potvrdio da se radi o neistini.

- Ma to su gluposti! Nije tačno da smo se posvađali, evo smo Nevena i ja sedimo zajedno. Ma to je neka priča da sam bio u striptiz klubu, pa se ona naljutila na mene. Smešna priča skroz. Zajedno smo, kod kuće smo, nismo u svađi i nije me izbacila, tu smo - poručio je Desingerica.

