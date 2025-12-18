Slušaj vest

Asmina Durdžića nedavno je odbila Maja Marinković, o čemu se i te kako priča. On je, međutim, uporan u nameri da je osvoji, pa je sad rekao da će uvek da je podržava.

- Zašto opet braniš Maju, ona ne želi da bude sa tobom? - glasilo je pitanje za Durdžića.

- Uvek ću je braniti, ona je mene branila u sedmici. Sviđa mi se kako se svađa, pa na nju skače sedam ljudi - rekao je Asmin u "Eliti 9".

Maja Marinković ga je sve vreme posmatrala, te nije želela da mu odgovori.

Mustafa tvrdi: "Stanija je dobila 20.000 evra kad je Asmin ušao u Elitu..."

Podsetimo, nakon što je Asminov tata Mustafa navodno odlučio da hoće da je tuži zbog sumnje za iznudu novca, progovorio je i o ciframa koje joj je slao Asmin svakog meseca.

- Podržavao sam ih jer su bili lep par, a imali su jedan težak period. Njihova ljubav je u samom startu bila osuđena na propast jer je u tom periodu počela Elita 7. Shvatio sam da tu i nije neka ljubav jer sam slušao njihove telefonske razgovore. Pa kakva ljubav, ona dolazi u svoj stan u Srbiji, a on ide kod nje i spava u hotelu? Pa nije ona baš nevina devojka, tako se ponašalo kad sam ja bio momak - otkrio je i nastavio:

- Moja podrška Staniji prestaje kad je ona počela sa izjavama tipa: "Na čekanju, nek se bori za ljubav, na blokadi i slično". Međutim, kad je Asmin ušao u Elitu njene izjave su potvrdile svaku moju sumnju. Dobila je 20.000 evra kad je Asmin ušao, a pre ulaska je imao ogromne troškove na četiri pošiljke iz Kine. Poslednje dane pre Elite je izgubio terajući te pakete po Evropi, njoj je dao 20.000 evra, a ona nije našla za shodno da mu kupi neku garderobu. S druge strane, novac nije razlog mog odnosa prema njoj, već izjave da se konačno rešila psihića i da se boji da će je proganjati. Samo za jedan mesec potrošili su oko 100.000 evra u Majamiju, tad nije bio psihić. Uostalom, svakog meseca je slao različite sume novca, te je tada trebala da uoči da je čovek psiho i da ne treba tako da ga iskorištava - tvrdi Durdžić.

