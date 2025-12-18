Slušaj vest

Samo osam dana ostalo je do koncerta "Kraljica juga 2" u Nišu, a mlada pevacica Milica Pavlović ne staje! Baš kao što je i najavila muzička zvezda priprema pravi spektakl za publiku 26.decembra, a naša ekipa uslikala je danas u centru grada.

Pevačicu smo uhvatili bez šminke i sa kačketom na glavi, kratkom bundicom i širokim pantalonama, dok se užurbano vraćala sa probe kostima za koncert o kojem svi već pricaju, a desiće se već sledećeg petka. Ako je sudeći po spektakularnim kostimima na kojima nije šteda, a koje je nosila tokom turneje “Lav”, nema sumnje da je Milica i ovog puta sa saradnicima pripremila stajlinge o kojima će se dugo pričati i kojima će mnoge devojke mladje generacije biti kasnije inspirisane.

1/5 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Nikola Radišić

Poznato je da važi za nekog ko diktira trendove kada je moda u pitanju, ali i velikog profesionalca koji godina vec donosi svetski zvuk, performanse i inovacije kada su muzika i koncerti u pitanju, pa svi sa nestrpljenjem očekuju da vide šta je spremila ovog puta za publiku u Nišu.



Podsećanja radi, pevačica je krenula sa aktivnim koncertima u svojoj produkciji “Senorita music” upravo u Nišu pre dve godine, gde je nekoliko dana pre koncerta “Kraljica Juga” koncert bio rasprodat, a dvorana ispunjena do poslednjeg mesta.

Milica Pavlović promoviše novi projekat Izvor: Privatna arhiva

-Želim ceo fokus da usmerim na "Kraljicu juga 2" i moj jug Srbije. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata u mojoj karijeri i za mene lično. Želim ljudima na jugu da pokazem da ih nikada neću zaboraviti i da ću zauvek biti zahvalna na podršci koju su mi pružilk prvo u muzičkom takmičenju, a onda i sve do danas… Potrudiću se da sa svojim timom opet donesemo neku novu ćaroliju za kraj godine, da mnoge pesme čuju u apsolutno novim aranžmanima sa maestralnim instrumentalistima, koreografije sa najboljim plesačima u regionu, sjajnu produkciju i merak kakav jug zaslužuje… Uz pesmu i igru! - ovako je Milica najavila svoj koncert, a kako se šuška ozbiljna produkcija, moderna bina, najbolji muzičari i plesači stižu u Niš, a koncert je skoro pa rasprodat.

Požurite po vaše karte, koje možete kupiti online na sajtovima gigstix.com i tickets.rs i ne propustite spektakl na Jugu.

Pogledajte dodatni snimak: