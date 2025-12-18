Slušaj vest

Starleta Slađa Lazić, poznata i kao Poršelina, redovno privlači pažnju svojom pojavom, ali i svojim izjavama. Ona je od pre par meseci otvorila profil na sajtu za odrasle, a sada nudi poseban popust.

Za mesec dana ona traži 7 evra, dok za tri meseca traži 21 evro.

- Još samo danas je pretplata ovoliko, od sutra spremam nešto novo - napisala je Slađa.

"Ponosim se što ne znam tablicu množenja"

Podsetimo, Slađa Lazić zgrozila je nedavno sve kada je rekla kako se ponosi time što ne zna tablicu množenja i glavne gradove država.

- Imaš 34 godine Slađo, sramota je da ne znaš tablicu množenja, da ne znaš šta je brokoli i da ne znaš glavne gradove - rekla je jedna gledateljka.

- To nije blam. Ja se ponosim se time što ne znam - rekla je bivša zadrugarka i šokirala sve u studiju.

- Imam transfer blama kada te slušam - rekla je gledateljka.

Za proslavu rođendana pukla pravo bogatstvo

Podsetimo, rijaliti učesnica Slađa Lazić nedavno je organizovala u srpskoj prestonici proslavu rođendana, na kojoj je okupila i pripadnike sedme sile.

- Sve je zlato, Dubai fazon! Uzor mi je Soraja, ili, eto, recimo Kim Kardašijan! Sve pršti od luksuza! Haljina je jako skupa, od 5.000 do 6.000 evra, stigla je direkt iz Milana. Cela žurka je otprilike jedno učešće za stan... (smeh) Ja ceo život živim na visokoj nozi! Ovako izgleda žurka Slađe Lazić Poršeline Blinde - rekla je ona na početku.

- Ovo je roleks na ruci, znate već šta ja volim, evo da stavim viski preko njega, da vidimo da l' je pravi! Evo, da li radi? Vidite i sami. Šta kupiti ženi koja ima sve? - kazala je ona potom, polivajući sat na ruci.

