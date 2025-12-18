Slušaj vest

Luka Vujović sinoć je u "Eliti" ozvaničio emotivnu vezu sa Anitom Stanojlović, sa kojom se poljubio veče pre. Ubrzo nakon definitivnog kraha veridbe s Aneli Ahmić uplovio je u novu emotivnu vezu, a sada je svoj sud o novoj partnerki dao njegov otac Nikola Vujović Bajo.

Poznato je da Bajo nije podržavao sinovljevu vezu sa Aneli, te da je na sve raspoložive načine pokušao da ih rastavi, kao i to da su upravo zbog nje otac i sin prekinuli kontakt. Bajo ga je, takođe, uskratio i za novac, porodični biznis, a ni u njegove nekretnine na moru niti planinama nije smeo da odlazi.

Medije je zanimalo da li je sada zadovoljan novim sinovljevim izborom, Anitom Stanojlović.

- Ja nisam ni za jednu vezu, ja sam za to da mi Luka bude sam do kraja, da izdrži... Nijedna veza nije za njega. Jedina veza u rijalitiju koju sam podržao, vi to znate, to je ona sa Sandrom Obradović - rekao je Lukin otac i dodao:

- Da bih ja neku podržao, ona mora biti bolja od Sandre, ali ja takvu ne vidim nijednu. Ne bih da ponizim Sandru, razumite me. Moj Luka samo sam. Ako je sam, stižu plišane, crvene kutije koje on traži i dobiće sve što poželi, samo ako je sam - jasan je Bajo.

Na pitanje zbog čega misli da Anita nije bolja od Sandre, kratko je rekao:

- Nećemo se vređati.

kurir / pink

