Slušaj vest

Posle nekoliko misterioznih objava kojima je napravila pravu pometnju na društvenim mrežama, muzička zvezda Ilda Šaulić objavila je novi album pod nazivim "Novo doba".

Iako su mnogi naslutili da sprema nešto novo, niko nije mogao ni da zamisli da će ovaj album biti drugačiji od svega što je do sada snimala.

Foto: Miloš Nadaždin

"Novo doba" naziv je albuma kojim Ilda pomera granice u muzici, a potpuno novi zvuk koji se graniči sa trep muzikom oduševiće mlađe generacije.

"Jedno srce", "Kaži mi", "Kraj epizode". "Kucnuo je pravi čas", "Nema šanse", "Zaboravljaš", "Zadnja šansa", "Zbog nje" su numere koje se nalaze na novom muzičkom materijalu.

Ilda se uključila uživo u na svom "Instagram" profilu, gde je sa publikom dočekala objavljivanje novih pesama tačno.

Muzički materijal "Novo doba" je dostupan na svim muzičkim platformama gde možete poslušati sve pesme, a muzička zvezda je na ovom albumu prvi put sarađivala sa Markom Đurovskim koji je pevačicu čuo u novom i potpuno modernom zvuku.

Pogledajte dodatni snimak: