Ljiljana Stanišić, novinarka koja je kroz svoju karijeru otkrila brojne ekskluzive i priče o javnim ličnostima, gostovala je u podkastu “Beležnica duše”.U razgovoru s Gocom Vasiljević, voditeljka emisije “Pusti brigu” koja se nedeljom emituje na Kurir televiziji, otkrila je brojne aspekte svog profesionalnog života, ali i nepoznate trenutke koji su oblikovali njen novinarski put.

U srži razgovora, Stanišić je govorila o vrednostima koje se u današnjoj medijskoj industriji često zapostavljaju, a koje je ona uvek smatrala ključnima. "Umem da se izvinim, ali i da kažem hvala. Smatram da je to najvažnije. To je nešto što mislim da treba da znamo svi da kažemo izvini i hvala, jer to zaista menja sve," rekla je novinarka, naglasivši da je iskrena zahvalnost neophodna kako u ličnim, tako i u profesionalnim odnosima.

Ljiljana Stanišić grmi kako izgleda:

Iako njeni tekstovi o poznatim ličnostima često izazivaju reakcije, ovaj je bio poseban, jer je sportista, kako je otkrila, bio pogođen. "Osetio se loše i to me pogodilo. Iskreno sam zaplakala, jer mi ga je bilo žao, što ga je to povredilo,"priznala je Stanišić.

Voditeljka Goca nije mogla da ne pita ko je bio taj sportista, a odgovor je iznenadio mnoge prisutne. Naime, sportista o kojem je govorila Stanišić bio je Duško Tošić, bivši reprezentativac Srbije i fudbaler koji je kroz svoju karijeru igrao za brojne velike klubove, uključujući Bešiktaš i Vojvodinu.

Tošić, poznat po svojoj igri na terenu i sklonosti da ponekad bude u centru pažnje medija zbog svoje privatnosti, često je bio predmet novinarskih tekstova. Mnoge priče o njemu odnosile su se na njegov ljubavni život, bračne probleme Stanišić je, međutim, želela da istakne kako je njen cilj u novinarstvu uvek bio istinito izveštavanje, čak i kada su priče bile kontroverzne ili nepopularne.

Iako je novinarka priznala da nije uvek lako balansirati između profesionalnih dužnosti i etičkih normi, njen gest izvinjenja prema Tošiću predstavlja izuzetan primer kako novinari mogu biti odgovorni za svoje tekstove.

- Resili smo situaciju i sad je sve ok. Ljudski smo postupili oboje- porucila je ona.

