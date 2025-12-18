Slušaj vest

Kija Kockar i pevač Sloba Radanović razveli su se pre šest godina, a o njihovom odnosu se često priča u javnosti.

Kija je posle braka sa Slobom povezivana sa više muškaraca, dok je nedavno priznala da je srećna u ljubavi i da ne želi da partnera ističe javno.

Sloba je Kiju prevario sa Lunom Đogani u rijalitiju "Zadruga", o čemu je tad brujao region, dok je Kockareva u jednoj od svojih poslednjih objava na društvenim mrežama navela da to nije jedini put da je bila prevarena u emotivnim odnosima.

1/7 Vidi galeriju Sloba i Kija u vreme ljubavi Foto: Pritnscreen, Damir Dervišagić, Printscreen/Youtube

- Da li mislite da je prevara gora ukoliko vas partner vara sa istim polom? Ovo me jako zanima. Mislim, meni je prevara nekako klošarska stvar, ali toliko ljudi da ne mogu da idem okolo i osuđujem - podelila je jedna tviterašica, a na njenu objavu reagovala je Kija.

Kockareva je šokirala sve kada je napisala da je, po svemu sudeći, i sama bila u situaciji da je partner prevari sa istim polom, te je pozvala sve da joj veruju na reč ne želeći da iznosi detalje.

- Gora je. Ne pitajte me kako znam - poručila je ona i zaintrigirala mnoge.

Kija je, inače, nedavno otkrila šta je morala da preklinje Slobu, ne bi li se razveli.

- Morala sam da preklinjem da potpiše papire i da uplati crkvi doprinos, za razvod od mene. Jer on nije hteo da dođe! - napisala je tad na Tviteru.

Kija se obratila Kaći

Podsetimo, Kija Kockar je oštro odgovorila pevačici Katarini Živković, povodom njenog obraćanja u kome je, između ostalog, tvrdila da bivša voditeljka "nema porodicu".

Kija i Katarina poslednjih dana nemilosrdno vode medijski rat, a Kockarova je tom prilikom čak otkrila identitet Kaćinog partnera. U nastavku obraćanja, Kija je podsetila da je bila uz Živkovićevu u najtežim životnim trenucima.

1/6 Vidi galeriju Katarina Živković o Kiji Kockar Foto: Damir Dervisagić, Kurir

"Za nekoga ko se borio za potomstvo, uz koga sam tada bila svakog trenutka, ti napišeš da ja nemam porodicu. Koliko si se nisko spustila, šta si sebi dozvolila... Tužno. Ostavi zauvek da svi vide kako razmišljaš. Očigledno vidi i narod", napisala je Kristina.

