Slušaj vest

Saša Kovačević prethodna dva dana održao je dva spektakularna koncerta u Sava Centru, a pre toga otkrio je detalje veridbe sa dugogodišnjom partnerkom Zoranom Tasovac.

"Zokina želja je da to bude Italija"

1/5 Vidi galeriju Zbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru Foto: Promo, Miomir Milić, ig sashakovacevic

Saša je krajem leta verio Zoranu, a od tada svi ga ispituju kada će konačno svadba.

Foto: Damir Dervišagić

"Pa za osam godina šta (smeh). Biće svakako sad, nismo nešto odredili konkretan datum", rekao je Saša za Scandal! i otkrio mesto njegove i Bojanine svadbe:

"Zokina želja je da to bude Italija. Više sam voleo neku egzotiku, ali biće Italija kako žena odluči", rekao je Saša.

Pevač je otkrio i razlog zbog kog se ženi Zoranom: