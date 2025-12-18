Slušaj vest

Saša Kovačević prethodna dva dana održao je dva spektakularna koncerta u Sava Centru, a pre toga otkrio je detalje veridbe sa dugogodišnjom partnerkom Zoranom Tasovac.

Zbog velikog interesovanja: Saša Kovačević zakazao i drugi koncert – spektakl 17. decembra u Sava Centru Foto: Promo, Miomir Milić, ig sashakovacevic

Saša je krajem leta verio Zoranu, a od tada svi ga ispituju kada će konačno svadba.

Foto: Damir Dervišagić

"Pa za osam godina šta (smeh). Biće svakako sad, nismo nešto odredili konkretan datum", rekao je Saša za Scandal! i otkrio mesto njegove i Bojanine svadbe:

"Zokina želja je da to bude Italija. Više sam voleo neku egzotiku, ali biće Italija kako žena odluči", rekao je Saša.

Pevač je otkrio i razlog zbog kog se ženi Zoranom:

"Inače bih ja mogao trista godina da sa njom živim bez ikakvog papira i da jedini razlog zašto bi voleo da postoji papir je zbog njene sigurnosti, kako materijalne tako bilo kakve drugačije. Ne daj Bože nešto i da mi se desi opet su Zorana i Iskra moja porodica, naravno računam i svoju porodicu, ali pričamo konkretno što se moje kuće tiče, u tom smislu bi voleo da ona nosi moje prezime i da u tom smislu imamo formalno venčanje", rekao je Saša Kovačević.

kurir.rs/scandal

