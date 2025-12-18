Slušaj vest

Vozilo marke "audi" propalo je danas kroz garažni lift zgrade na Vračaru u Beogradu, a, kako prenose domaći mediji, vozilo pripada poznatom košarkašu Milku Bjelici (41).

Njegova porodica je pre tri godine bila u centru skandala, o čemu je pisao Kurir.

Naša stilistkinja Kristina Mogul tvrdila je tad da ju je napala Nevenka Bjelica, majka košarkaša Milka Bjelice i odbojkašice Ane Bjelice, na parkingu u kraju gde žive i da je navodno pokušala da joj iznudi 300 evra za ogrebotinu koju je napravila, a koja, po njenoj proceni, ne vredi ni 100 evra.

Naša stilistkinja Kristina Mogul tvrdila je tad da ju je napala Nevenka Bjelica, majka košarkaša Milka Bjelice i odbojkašice Ane Bjelice, na parkingu u kraju gde žive i da je navodno pokušala da joj iznudi 300 evra za ogrebotinu

Do incidenta je, naime, došlo na proleće 2022. godine, a Kristina je do detalja iznela svoju stranu priče:

- Desila mi se neprijatnost. Majka poznatog košarkaša Milka Bjelice fizički je nasrnula na mene i pokušala da mi iznudi 300 evra za ogrebotinu na autu koja ne vredi ni sto evra. Jesam napravila štetu i rekla sam da ću da platim, ali kada je rekla cenu, bila sam u šoku. Tražila sam joj predračun i dokaz na osnovu čega ona traži toliki novac, a nakon toga krenula je fizički da nasrće na mene! Nisam znala šta me je snašlo. Štetu sam napravila na kolima njene ćerke i dostaviću vam fotografiju da vidite o čemu je reč. Nisam pobegla sa lica mesta, već sam čekala da se neko od njih pojavi kako bih rešila situaciju, ali ljudski - pričala je Kristina tad za Kurir.

- Pojavila se Milkova majka. Odmah me je pitala kako se to desilo, objasnila sam joj. Pošto sam žurila, ostavila sam joj broj telefona i rekla da ću da platim. Oni su, inače, poznati po tome da stavljaju kamenje na parking mesto da niko ne sme da se parkira osim njih, zovu "pauk", komunalnu policiju komšijama... Ali to je sad manje važno koliko način njenog ophođenja i ponašanja. Ja sam na svojim kolima napravila veću štetu, i to me je koštalo 150 evra. Kad sam joj to rekla, oterala me je u pi**u materinu i krenula da mi j**e majku! Reč po reč krenula je da me razvlači po ulici. Stajala sam mirno, nisam joj uzvratila jer može da mi bude baba. Ovo je bruka za tu porodicu - tvrdila je Kristina.

Oglasila se tada i Milkova majka: "Rešili smo situaciju novcem"

Tim povodom se za Kurir oglasila i Nevenka, koja je potvrdila da je došlo do incidenta, ali i iznela svoju stranu priče.

- Nisam je fizički napala. Ona mi je rekla da sam budala. Ne bih o tome da pričam jer je njen muž dao novac i rešili smo situaciju - rekla je Bjelica.

U autu koje je danas propalo kroz lift bilo i dvoje dece

Automobil propao u teretni lift na Vračaru

Podsetimo, gorepomenuti incident sa autom se dogodio danas popodne u Ulici Sazonova na Vračaru u Beogradu.

Putničko vozilo je prilikom izlaska iz teretnog lifta ostalo priklješteno u prednjem delu kada je lift počeo da propada. U automobilu su se nalazila dva odrasla lica i dvoje dece.

