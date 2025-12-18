Slušaj vest

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana imala je veoma teško detinjstvo. Otvorila je dušu o tužnoj sudbini svoje majke koja je sahranila troje dece, dve ćerke od sedam i tri godine, a zatim i sina od devet meseci.

Ćana se sa suzama u očima prisetila bolnih prizora.

- Sećam se da je ona čuvala neku pletenicu od te devojčice, Gordana se zvala, druga Radojka i Stojan. Svaki put imala je neki svoj sanduk u kome ostavljaju bitne stvari i znam da sam uvek viđala tu pletenicu i znam da se ona u slobodno vreme osami i vrlo sam je često zaticala kako plače sa tom pletenicom u ruci i onda me je posle i nervirala ta pletenica jer sam smatrala da dokle god bude bila tu, da će ona da plače, ali to njoj valjda jedino bilo što joj je ostalo. Isplače se i valjda joj bude lakše posle toga - pričala je folkerka za Adria TV i dodala:

- U svakom slučaju samo mogu da kažem ne daj Bože nikome da preživi nešto što je ona preživela, uvek kažem žena heroj - dodala je Ćana.

"Mogao je da postane invalid"

Ćana je nedavno ogolila dušu o veoma teškom periodu života.

Njen suprug je jedno vreme usled problema sa kičmom bio prikovan za krevet, te je pevačica bila u iskušenju da otkaže sve nastupe i bude sa sinom, koji je tada imao godinu dana.

- Doktor mi je rekao da može da postane invalid ako bilo koji pokret napravi. Kući su dolazili da mu daju injekcije. Baš sam se uplašila, dete malo, on nepomično leži, a ja moram u Australiju - rekla je Ćana.

