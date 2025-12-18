Slušaj vest

Luka Vujović i Anita Stanojlović pre samo jedan dan uplovili su u emozivnu vezu, a sada su je u izolaciji podigli na viši nivo.

Njih dvoje obeležili su izolaciju žestokom akcijom, a vreli uzdasi Anite Stanojlović sve vreme odzvanjali su izolacijom, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Podestimo, Anita je pre nekoliko dana bila u kombinaciji sa Lukinim drugom, Filipom Đukićem sa kojim je skoro svakodnedvno imala intimne odnose.

Njih dvoje su svojevremeno izolaciju pečatirali vrelom akcijom, a sada je došao red i na Luku.

Lukin otac besan zbog veze

Medije je zanimalo da li je sada zadovoljan novim sinovljevim izborom, Anitom Stanojlović.

- Ja nisam ni za jednu vezu, ja sam za to da mi Luka bude sam do kraja, da izdrži... Nijedna veza nije za njega. Jedina veza u rijalitiju koju sam podržao, vi to znate, to je ona sa Sandrom Obradović - rekao je Lukin otac i dodao:

- Da bih ja neku podržao, ona mora biti bolja od Sandre, ali ja takvu ne vidim nijednu. Ne bih da ponizim Sandru, razumite me. Moj Luka samo sam. Ako je sam, stižu plišane, crvene kutije koje on traži i dobiće sve što poželi, samo ako je sam - jasan je Bajo.

