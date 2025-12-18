Anita i Luka ne znaju kako da se operu od vrele akcije
Stars
NAKON ŠTO SU TRESLI ZIDOVE ANITA I LUKA SE HVATAJU ZA GLAVU! Ne znaju kako da se operu od vrele akcije, ludilo u Beloj kući
Slušaj vest
Nakon što su obeležili izolaciju svojom vrelom akcijom, Anita Stanojlović i Luka Vujović izašli su navazduh kako bi se dogovorili kako će je zataškati.
- Samo da ne kažu - rekla je Anita.
- Pa neće - rekao je Luka.
- Realno ne mora. Mi ćemo reći "ne" - rekla je Anita.
- I ja isto. Moramo da se kontrolišemo za sad - rekao je Luka.
Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube
Vidi galeriju
- Nemoj više da pričaš da se neće desiti jer se sve desilo što smo rekli da neće - rekla je Anita.
- Zato što smo tu gde jesmo. Normalno je kad smo u vezi - rekao je Luka.
Detaljnije pogledajte u nastavku:
Pogledajte dodatni snimak:
Reaguj
Komentariši