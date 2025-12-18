Slušaj vest

Nakon što su obeležili izolaciju svojom vrelom akcijom, Anita Stanojlović i Luka Vujović izašli su navazduh kako bi se dogovorili kako će je zataškati.

- Samo da ne kažu - rekla je Anita.

- Pa neće - rekao je Luka.

- Realno ne mora. Mi ćemo reći "ne" - rekla je Anita.

- I ja isto. Moramo da se kontrolišemo za sad - rekao je Luka.

Anita Stanojlović i Luka Vujović Foto: Printscreen YouTube

- Nemoj više da pričaš da se neće desiti jer se sve desilo što smo rekli da neće - rekla je Anita.

- Zato što smo tu gde jesmo. Normalno je kad smo u vezi - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži
Anita Stanojlović i Luka Vujović sve bliži
Aneli Ahmić i Luka Vujović
Anita Stanojlović

 Pogledajte dodatni snimak:

