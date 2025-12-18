Slušaj vest

Pevačica Slađana Mandić trebalo je s Halidom Bešlićem da se lati mikrofona u najluđoj noći u jednom lokalu, "po ko zna koji put". Međutim, njegova smrt taj je plan potpuno izbrisala.

Ona je nastup otkazala, a u razgovoru sa jednim medijima osvrnula se i na porodicu pevača koji joj je i te kako pomogao u karijeri.

Halid Bešlić ostavio veliki trag:

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić ostavio veliki trag Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Herc, Marina Lopičić, Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Marina Lopičić, Petar Aleksić

- Puno mi je pomogao. Bilo je dovoljno da vas Halid u društvu ili bilo kojoj prilici pohvali, čak nisam ni znala koliko je lepo govorio o meni, to sam sve čula od drugih ljudi. Halid je neko ko je pratio moj rad, ko je znao svaki put šta sam izdala i odmah bi me zvao i davao savete i komplimente. Sa njim sam pevala i Nove godine. Njegova supruga me je jako volela. Halid Bešlić je obožavao moju pesmu "Osluškujem" i uvek, kada bismo završili sa svirkom, njemu bih je pevala. Jako mi nedostaje. Jako je čudno reći, a da me ne shvate pogrešno, ali sada kada je malo prošlo vremena od njegove smrti, ja nemam osećaj da ga nema. Toliko se sluša njegova muzika i peva, to je u stvari i poenta našeg posla. Da ostavimo pesme iza nas i neki neizbrisiv trag. Kamo sreće da ja doživim karijeru kao on i da mene pamte po takvim pesmama i hitovima - kazala je za "Telegraf" Slađana, pa se onda dotakla otkazanog gostovanja.

- To bi bila ne znam koja Nova godina po redu da nastupamo zajedno. Dogovorili smo doček još letos, ali ja sam znala i pre nego što je to javno otišlo, da on nije dobro. Međutim, svi smo se nadali da će da ozdravi, ali desilo se ono najgore. Posle njegove smrti ni ja neću pevati u tom objektu gde je trebalo zajedno da nastupamo, na potpuno drugom mestu ću biti. Šta da se radi, život ide dalje - rekla je onda ona, koja će Halida nositi u najlepšem sećanju.

Duša od čoveka

1/6 Vidi galeriju Pevačica Slađana Mandić trebalo je s Halidom Bešlićem da se lati mikrofona u najluđoj noći u jednom lokalu, "po ko zna koji put". Međutim, njegova smrt taj je plan potpuno izbrisala Foto: Printscreen Zvezde Granda, Printscreen

- Halid je bio jedan sjajan lik, jedna pozitivna osoba, duša od čoveka. Nisam bila u tim baš zadnjim momentima sa njim, jer je to toliko privatno i tamo je bila samo njegova porodica i njegovi najbliži ljudi i malo je nezahvalno da ja pričam o tome. Znam samo da je do zadnjeg dana bio nasmejan i opušten, ponašao se kao da nije bio bolestan - rekla je pevačica, te priznala da se čuje sa Halidovim naslednikom koji je, prema najskorijim informacijama, majku Sejdu odveo u Nemačku kako bi bila sa njim.

- Nisam u kontaktu sa Sejdom, ali jesam sa njihovim sinom. Ne zovem ih stalno, jer je njima zaista teško, prošli su pravu gungulu oko svega, od boravka njegovog u bolnici, pa do sahrane. Njima sada treba mir, Dino je uz svoju majku. Tu smo, podržavamo se i važno mi je da znaju da sam za njih tu uvek kada treba. Dino je mene oduševio. On je od Halida i Sejde nasledio sve najlepše osobine koje se mogu naslediti. Oni su vaspitali jednog sjajnog momka. On je dečko za poželeti i on je moj brat. Bili smo zajedno ispred Vječne vatre i na komemoraciji, moram da kažem da je on više mene tešio nego ja njega. U jednom trenutku me je bilo stid, on mene ljubi u čelo i govori mi: "Ti si moja sestra, ti si moj drug, brat, volim te", ja kao stojim i treba nešto njemu da kažem, ja, nema... On je toliko stojički sve podneo. U istom trenutku oba roditelja bolesna, Halid preminuo, sve to je morao da organizuje, prišlo mu je na hiljade ljudi da izjave saučešće i on je sve to sa osmehom radio, ali sa osmehom u smislu: "Ljudi, dobro sam". Vidi se da je to Halidovo i Sejdino dete - zaključila je ona.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: