Maja Berović (37) privatan život drži dalje od očiju javnosti, a nedavno je pričala o ozbiljnom zdravstvenom problemu zbog kog je, kako kaže, mogla da ostane bez noge.

Pevačica je tada ispričala kako su se 20 dana borili za njen život i da je imala pet operacija.

Jedva preživela sepsu

Maja se se nakon porođaja povukla sa javne scene, a samo njeni najbliži su znali da je u tom periodu proživljavala najteže životne trenutke.

Kako je tad objasnila, zbog infekcije noge dobila je sepsu, a doktori su se 20 dana borili za njen život.

- Nikad nisam bila osoba koja je svoj privatan život i probleme iznosila u javnost. Moji fanovi su pomislili da sam se umorila od muzike. Ja sam imala ozbiljan problem i mislila sam da možda mmorati da odustanem od muzike jer se to od bezazlene stvari pretvorilo u noćnu moru - rekala je Maja i dodala:

- Ja sam imala jednu malu ranu na nozi koja se kroz jedan kraći period inficirala i dovela me u stanje sepse i bukvalno su se 20 dana borili za moju nogu i za život na kraju krajeva. To je bilo od bakterije koja je napravila haos u nozi, ja sam posle porođaja bila anemična , moj organizam nije mogao da se izbori sa tim. Ja sam na kraju završila sa pet operacija u roku od 20 dana. Uspeli su da spasu nogu, naravno da se sada mogu nasmejati na tu temu. Ja sam to na kraju krajeva ispričala jer mi zanemarujemo sitnice, ali to ne treba da se radi. Od male stvari može da se napravi ozbiljan problem, iz tog ugla sam mislila da nema izlaza. Razmšljala sam o tome da li ću uopšte imati nogu, sada imam samo 27 centimetara ožiljka na nozi - rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

Našla se na udaru javnosti

