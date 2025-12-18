Slušaj vest

Priča o Silvani Stojanović i Ljubiši Stojanoviću Luisu započela je tiho, gotovo filmski, u trenutku kada su oboje u sebi nosili iste, neizgovorene želje. Umetnika autentičnog izraza i 19 godina mlađu Banjalučanku spojila je sudbina, ista ona koja ih je 10 godina posle rođenja njihovog starijeg sina razdvojila na surov način.

Luisova smrt prekinula je njihovu priču na ovom svetu, ali nije ugasila ljubav. Silvana je ostala sama sa decom, suočena sa bolom, nemaštinom i teškim životnim izazovima, ali i sa odgovornošću da nastavi dalje. Najteže joj je bilo da kaže deci da su ostala bez oca, jer ni sama tu informaciju nije mogla da prihvati.

"Morala sam da prihvatim saznanje da sam ja socijalni slučaj"

Iako je celog života vredno radila, odjednom je sve stalo. Samohrana majka trebalo je da prehrani decu i izvede ih na pravi put, a siromaštvo je svom snagom grunulo u njihov dom.

"U jednom trenutku morala sam da prihvatim saznanje da sam ja socijalni slučaj. Da imam troje dece i da ja ujutru nemam dinara da im kupim hleb i mleko. Tražila sam pomoć, ne očekujući da će mi svi izaći u susret, niti sam se ikada ljutila na one koji mi nisu pomogli. Borila sam se i 2015. godine uspela da ponovo otvorim vrtić. Trebalo je mnogo snage, mnogo strpljenja i borbe, ali da se to nije desilo danas ne bih bila ovakva kakva jesam", navodi Silvana.

Svojoj deci dala je najbolji primer kako se izlazi iz velikih životnih iskušenja. Danas, Silvana je uspešna preduzetnica, ponosna majka, žena koja ne prestaje da radi na sebi i koja svedoči da nas najteži životni trenuci oblikuju jednako kao i oni najlepši.

Predosetila Luisovu smrt

Podsetimo, Silvana je nedavno istakla, gostujući u "Sceniranju", da ju je neobičan osećaj obuzeo kada je poginuo pevač Darko Radovanović, svega četrdeset dana pre njenog supruga.

- Odlazak Darka je bio 40 dana pre njegovog udesa. Mi smo se svi potresli. Toliko sam bila potresena da sam čitala intervjue i tekstove o tom događaju. Mislila sam u sebi kako je sad toj ženi, tom detetu... Bila je to kao neka priprema, nešto što mi nije bilo svojstveno. Darko je sahranjen u Sremskoj Mitrovici, a Ljubiša je toliko žurio da se vrati s nastupa da ode na sahranu. Imao je potrebu da peva u njegovu čast. To nam je bila čudna situacija, a takve se pamte — ispričala je Silvana.

Otkrila je da je, nakon njegove smrti, kada uspava decu, često išla u njegovu muzičku sobu i tamo plakala:

- O tom periodu, neposredno posle nesreće, sećam se kao u nekim fragmentima. Dešavalo mi se, kada uspavam decu, da odem u njeogovu muzičku sobu. Imao je garažni prosot u kojem je držao sve, od garderobe do svih stvari koje su mu bile drage. Kada znam da mi deca spavaju, ja se tamo zatvorim, samo sam tamo mogla da dam oduška i da iskanališem emociju. Sedim, plačem i opuštam emociju bola i tuge uz njegove pesme. Pred decom nisam smela da plačem. Kad god mi se desilo da zaplačem pred njima, svi su počeli da rone suze.

Poseban odnos sa pastorkom

Njen odnos sa Majom, ćerkom pevača iz drugog brata je po svemu sudeći složen i nije baš tipičan za relaciju maćeha – pastorka.

– Imale smo mi baš duge razgovore, kad je bila u nekim fazama. Nekad mi je baš važno kada mi kaže nešto. Otvara mi neke nove horizonte kada porazgovaramo. Čak i sa decom mojom. Oni sarađuju, pišu pesme, sve lepo funkcioniše. Moguće je da bi možda taj odnos bio drugačiji da je Ljubiša živ, to pitanje je sad malo teško za odgovoriti - rekla je ona nedavno.

