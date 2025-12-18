Slušaj vest

Pevačica Marija Mikić sinoć je imala nastup u Makedoniji, ali je po završetku nastupa sačekao razbijeni auto.

Marija se sada oglasila za domaće medije kako bi razjasnila situaciju.

Naime, pevačica je fotografisala prizor i svojim pratiocima na Instagramu pokazala štetu, a sada je otkrila da nije u pitanju njen automobil.

- Nije moj auto, nego je u pitanju kombi kojim se vozimo moj bend i ja. To se desilo na javnom parkingu u centru Skoplja. Ukradene su neke lične stvari, ali ništa što nije rešivo. Najbitnije je da smo svi dobro i da nije došlo ni do kakvog okršaja - otkrila je Marija, pa dodala:

- Samo smo to zatekli ispred restorana. Zamenjeno je staklo, popravljeno je sve i vratili smo se nazad, ali eto. Usred bela dana se desilo to, pa sam bila malo ljuta i ogorčena. Ima nas svakakvih i to je to - rekla je ona.

- Mi smo u Skoplju uvek lepio dočekani, tako da kapiram da je ovo samo neki nesrećni čovek i da mu je ovo bilo možda jedino rešenje problema. Njemu na čast, sve ostalo je rešivo - poručila je Marija Mikić.

O bivšem mužu

Sa bivšim sa kojim je dobila dvoje dece, sina i ćerku, je u dobrim odnosima.

Jovan i ja smo u super odnosima, super funkcionišemo. Meni je najbitnije da je on dobar otac, što i jeste. Normalno se čujemo, uzima decu, vraća decu, spavaju decu, sve je po dogovoru. To je ono što donosi mir - rekla je i dodala:

- Da li bih se ja onda razvela da mi smeta da ga vidim sa novom devojkom. On će meni uvek biti prijatelj, zajedno ćemo izvesti decu na pravi put u ovo ludo vreme. Sve ostalo je onako kako treba da bude, idemo dalje.

