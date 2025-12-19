Slušaj vest

Tihomir Tepić otkrio je da planira da napusti Srbiju i preseli se u Španiju. Pored toga, želi i da proda svu svoju imovinu, o čemu je pričao javno.

"Volite sebe"

- Kada čovek dođe u neke normalne godine shvati da ništa ne treba ostavljati za sutra i prekosutra, nego treba seći sve u tom trenutku. Nema potrebe ništa ostavljati za naredne. Volite sebe, ugodite sebi, jer jedan je život, jako brzo prođe - smatra Tihomir Tepić.

Navodi da mu je preseljenje najveća želja.

- Cilj je jasan, jednostavan i kratak. Sve prodaj, odseli se u Španiju, živi na obali mora i zovi sve ljude da ti dođu u goste i ne treba ti ništa više. Budi zdrav - otkrio je nedavno Tepić.

"Volim da kažem da imam malo romske krvi"

Tihomir Tepić je, podsetimo, jednom prilikom progovorio o svom mladalačkom izgledu, te otkrio da mu nije strano da majstoriše i da svašta zna da radi.

Tepić ističe da obožava saune i poručuje:

- Ovo nije novi ten... (smeh). Volim da kažem da imam malo ono romske krvi, čim vidim zrake sunca ja promenim boju. Sauna ne daje, nažalost, ten, ali topi masti, zato je dobra.

- Ja sam uvek želeo da imam saunu i đakuzi u svom stanu, ali to je bespotrebno velika investicija - dodao je Tihomir.

- Ja jesam kao Ovan u horoskopu dinamičan i mislim da ja kad imam dva sata lufta ne znam šta ću od sebe. Ja sebi izmislim da silikoniziram kupatilo zato što, Bože moj, treba da se promeni silikon. Ne daj Bože da mi bude dosadno dva minuta - objasnio je voditelj.

Kurir/Grand