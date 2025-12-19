Slušaj vest

Mina Kostić iznenadila je domaću javnost svojim ljubavnim životom i partnerom za kojeg kaže da je "onaj pravi" iako ga još uvek nije uživo srela.

Pevačica ni na snimanju novogodišnjeg programa na RED televiziji nije krila sreću zbog čoveka koji joj je ukrao srce.

Jedva čeka susret

Mina je odgovarala na kratka pitanja i priznala da se ne plaši susreta sa Kasperom.

Naravno da ne, jedva čekam! - istakla je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Damir Dervišagić, Printscreen, Nemanja Nikolić, Antonio Ahel / Ata Images, Printscreen Instagram

- Koju tvoju koleginicu Kasper ne bi prepoznao uživo zbog fotošopa? - pitali su je.

- Ne znam, niko mi ne pada na pamet - rekla je Mina.

Na kraju je odgovorila koji je najluđi komentar koji je dobila od fanova.

- Da sam povadila rebra, to je strašno...- priznala je Mina.

O Kasperu

Mina je nedavno na Kurir televiziji progovorila o Kasperu i otkrila da žele da stvore porodicu.

- Ovo nije iluzija, već istina. Priča je interesantna i neverovatna. Neki ne veruju, ali meni to nije bitno. Upoznali smo se pred moj rođendan, evo ima osam meseci, tokom kojih je bio sa mnom u mojim najtežim momentima. Bila sam u bolnici 20 dana, a svaki dan smo se čuli. Jedva čekam da dođe jer dolazi pred Novu godinu.

To će biti naš prvi susret. Inače, sreli smo se pre 20 i nešto godina, kada se moja sestra udavala, a ja sam bila kuma, tada me je prvi put video. Bilo je situacije da se upoznamo, ali je ovako bilo suđeno. On ima 45 godina, a ja 50, i to je životna ljubav.

1/6 Vidi galeriju Mina Kostić danas Foto: Printscreen Instagram, Printscreen/Premijera, Damir Dervišagić

Kako su stupili u kontakt

- On mi je čestitao rođendan, onda me je pohvalio, on je divan, napisao mi je prelepu poruku. Inače, izbegavam Instagram, ali smo tako ušli u komunikaciju.

Pozvao me da dođem na TikTok i tako smo počeli da se čujemo jer mi je bilo interesantno. Tako je počela naša ljubav. Ja sam javno rekla da je on samo moj, zapretila sam svim ženama. Žene ga vole, on je visok 195 centimetara, ne jede meso, on super izgleda, iako nije neko ko trenira. Puno šeta, radi, igra šah, vitez je - ističe Kostić.

Kurir/Pink.rs

Mina Kostić u skupocenoj bundi: