Slušaj vest

Stanija Dobrojević ponovo je u žiži javnosti zbog raskida sa Asminom Durdžićem i njegovih rijaliti avantura.

Starleta je na javnoj sceni je već dve decenije, a nedavno je za Kurir rešila je da pošalje snažnu poruku mlađim generacijama, otkrije ključ uspeha i ispriča drugu stranu slave i bogatstva.

"Jela sam jednu jabuku dnevno"

Stanija je otkrila detalje žrtve i mukotrpnog rada, objasnila kompletan proces i priznala kako je napravila novac i imperiju u kojoj danas uživa.

- Imala sam 400 dolara kao džeparac, morala sam da platim stan, taksi, hranu, sve je bilo jako skupo. Sa toliko novca sam živela dve nedelje. Jela sam jednu jabuku dnevno da bih zaradila i platila sebi kurs za krupijea. Kada sam dobila posao u kazinu, samo radila i štedela, ništa nisam trošila - izjavila je Dobrojevićeva i dodala:

1/10 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printskrin/Instagram, Marko Karović, Printscreen

- Kada sam videla koliko sam para skupila, rekla sam sebi: "Ne stajem dok ne zaradim svojih prvih 100.000 evra" i tako je i bilo. U Novom Sadu sam kupila svoj prvi stan u samom centru grada, novi auto u kojem sam se kao mačkica vozila, bila sam samoj sebi na vrhu sveta. Niko mi nije bio ravan.

Pravila sam veliku zaradu za kuću jer sam bila uvek nasmejana, vesela, sređena, imala sam taj "američki osmeh". Imala sam separe u koji su dolazile najveće holuvudske zvezde, Kim Kardašijan, Paris Hilton...

1/8 Vidi galeriju Fotografije Stanije Dobrojević sa Instagrama Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

Bez podrške

Stanija je takođe otkrila da što se tiče rijalitija nije imala podršku najbližih kada je ovaj format u pitanju i priznala kako je podnosila najlošije komentare.

- Bilo je jako strašno, svi oni lažni naslovi i priče da sam se bavila svim i svačim. Nisam znala ko mi to radi i zašto. Mnogo je bolelo. Da sam takve stvari radila, za ovih 20 godina bi nešto već izašlo. Čupala sam kosu sa glave, mnogo je bolelo. Ali vreme je sve pokazalo. Ko je gde, gde je kome mesto i sve je onako kako treba bude - govorila je Stanija i dodala:

Foto: Instagram

- Majka i brat me i dan danas ne podržavaju za neke stvari ali čvrsto stoje uz mene, njihova sam. Brat mi je nudio pare da ne uđem u rijaliti, ja samo priđem poljubim ga i zagrlim, kažem da ga volim... Oni su protiv mog pevanja, fotografisanja, rijalitija. Nikada ni majka nije branila. pustila me je, ali se ne slaže...

Hvala im jer su uvek u finalnim noćima bili uz mene uprkos svemu. Njima je bilo strašno da gledaju kako me neko vređa, poliva ili psuje... Prihvatili su da je to moj put... - pričala je Dobrojevićeva za Kurir u emisiji "1na1".

Od Srbije do Holivuda: