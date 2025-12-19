Slušaj vest

Poznati muzički par Sani i Natalija iz grupe Trik FX govorili su o ljubavi punoj izazova, osudama i pobedi nad predrasudama.

Iako danas deluju kao jedan od najskladnijih parova na domaćoj estradi, put do njihove ljubavi nije bio lak.

U emisiji posvećenoj temi zabranjenih ljubavi na K1 televiziji, otvoreno su govorili o porodičnim otporima, nacionalnim razlikama i osudama koje su trpeli.

Zabranjena ljubav

„Ja sam došla u plesnu školu“, prisetila se Natalija početaka, dok je Sani dodao: „A ja sam bio njen profesor“. Ipak, nije sve bilo bajka. Natalijin otac nije mogao da prihvati njihovu vezu jer je Sani bio „druge nacionalnosti“.

„Rekla sam mu: ‘Učio si me da ljude delim na dobre i loše, ne po veri i naciji’. Na kraju, ispostavilo se da je više vezan za njega nego za mene“, iskreno je ispričala pevačica. Sani je objasnio da su predrasude nešto sa čim se i sam suočavao tokom života. „Majka mi je Romkinja, otac Grk, baba Turkinja, a ja rođen u Zemunu. Rođen sam u mešavini i buntovno sam prihvatio majčinu stranu jer sam video kroz šta prolazi. Moja rodbina takođe nije lako prihvatila Nataliju“, rekao je Sani, dok je Natalija dodala: „Ja sam bila kao strankinja za njih. Samo je njegova majka odmah bila divna. Kad se naš sin Dejan rodio, prvo pitanje rodbine je bilo – da li je beo“, prisetila se Natalija.

Ljubav i brak na ispitu

Njihova veza, a kasnije i brak, prošli su kroz mnogo ispita. Venčali su se građanski, ali u njihovom domu danas se poštuju i slave praznici obe religije.

„Znala sam da se udajem za čoveka druge veroispovesti i naravno da sam to prihvatila. Mada je on rođen u Zemunu i vaspitan kao pravoslavac. Njegova mama je slavila Bajram, ali on ne praktikuje to. Kod nas nije bilo pritiska. Zapravo, on više voli naše običaje, a ja njegove. Ljubav sve prepreke prevaziđe“, rekla je Natalija i otkrila da je njen otac omekšao tek posle mesec dana, dok je majka bila odmah uz nju.

„Mama mi je stalno govorila: ‘Samo da si ti srećna“. S druge strane, Sanijeva porodica je teže prihvatila novu snajku.

„Njihovi običaji su drugačiji. Snajka mora da kuva kafu bez obzira da li si se porodila danas. Kod njih žena radi sve, muškarac je glava kuće, a sve počinje i završava se majkama. Moraš stalno da se dokazuješ. Sreća pa sam bila pametna i vredna, to je njegovoj mami bilo – wow! Naučena da poštujem starije”, konstatovala je Natalija.

Kako je Natatija zavela Sanija

Sani se prisetio trenutka kada je Natalija prvi put privukla njegovu pažnju.

„Dopala mi se fizički, ali još više jer je jako duhovita. Zaljubio sam se u njen glas“, rekao je iskreno i otkrio je i zanimljiv detalj iz tog perioda:

„Uspeo sam da se uvučem kod njih pod izgovorom da mi treba bend da mi odsvira nešto. Često sam dolazio zbog nje. Pravljene su palačinke stalno, što je bendu bilo sumnjivo – jer ih je pravila baš često“, rekao je kroz smeh, a Natalija se nadovezala:

„Bila sam u vezi koja se već raspadala godinu dana. Mi smo se prvo dugo družili. Nije to bila instant zaljubljenost – gradilo se postepeno, iz prijateljstva“, rekla je ona. Sve smo zajedno sagradili.

"Sve smo sagradili sami"

„Zajedno smo sve krenuli, sagradili smo sve sami“, iskreno je rekao Sani. „U početku sam se jako plašio. Natalija nije mogla da shvati da sam se plašio – ne nje, već života. Bio sam tada nezreo klinac“, priznao je Sani te je objasnio da je u njihovom odnosu najteže bilo preći iz sveta šoubiznisa u porodični život.

„Ulazio sam iz sveta gde se živelo od danas do sutra – ribe, ludilo, estrada. A onda dolazi nešto ozbiljno – porodica, dete… Moj mozak to nije mogao odmah da prihvati. Bila je to ogromna promena.. Za mene je to bio kolaps. Trebalo mi je jedno četiri godine da dođem u normalu. Imao sam tada 25 godina”, kazao je Sani.

Paklene 3 godine

Tri godine pakla i jedno buđenje Natalija ne krije da početak njihove veze nije bio nimalo lak.

„Prve tri godine bile su paklene. Voleo je devojke, njega su volele devojke. Nenormalno je bio popularan. One su dolazile na vrata, zvale telefonom. A nije ni on bio mutav…“, rekla je kroz osmeh, ali i ozbiljno.

„Ja sam bik, meni je porodica osnov svega, i rekla sam da ću izdržati – šta god.“

Kao da iskušenja nije bilo dovoljno, u jednom trenutku život ih je suočio s tragedijom. „Desila mu se strašna saobraćajka. Bio je nepokretan. I kao što to često biva kod nas – svi nestanu. Cela grupa je otišla, jer su mislili da od njega više nema ništa. Devojke koje su s njim plesale mislile su da će biti Džej Lo“, rekla je Natalija.

U najtežem trenutku, ostali su samo njih troje – Sani, Natalija i njihova beba.

„Tada shvatiš ko je zaista uz tebe. Ko ostane kada je najgore – taj je tvoj“, rekao je Sani i osvrnuo se na težinu trenutaka kada je bio nepokretan i ostavljen od većine ljudi iz okruženja.

„Teško je to. Prijatelj – to je jaka reč. Danas imamo dva do tri prava prijatelja" - naveo je Sani.

