Ivana Šopić poručila je Jeleni Ilić, bivšoj ženi Ivana Marinkovića, da joj sledeći put pošalje poruku i pita je sve što je interesuje o njenom privatnom životu.

- Jelena Ilić odnosno Marinković već duže vreme p****udi po Tik Toku o meni, ali očigledno nije dosta pa čeka kao neka babuskera po ceo dan da pita vas pošto je mi svi kuliramo. To je bivša žena bivšeg muža Goce Tržan. Ja slušam u životu onog ko mi je podario život - moju majku i onog ko mi daje sredstva za život, to su moji nadređeni. Ja znam da svoj posao radim kako treba i mogu da radim šta hoću, a ona je na Tik Toku dala sebi malo više za pravo i priča o privatnom životu. Naravno, došla je iz Leskovca, pokupila tri Beogradska trača i otišla u selo iz one v****ebine, pa upali lajv da prosi. Fali joj verovatno da otplati rate za grudi što joj je Đedović sredio na rate - poručuje Šopićka, pa dodaje:

- Vidim da je danas bila na nekoj operaciji, nadam se da je sredila onaj drugi kapak i da ne liči više na Rokija Balbou. Nikoga nisam dirala jer svako ima meru, a ona iznosi laži. O tome koliko je ona viralna, mogu da kažem da je potrebno 24h da njen Tik Tok dođe do mene, ali došao je tek kad sam čula da je Anastasiji imala da kaže nešto za mene. Jedino kad je bila viralna jeste kad je Žana nabola, očigledno se nije opametila - dodaje Ivana Šopić.

- Ona je mogla direktno da dođe do mene i pošalje mi poruku, a ona meni kao preko Tik Toka postavlja pitanja. Ona mene nešto pita, a jedino koga zna u Beogradu je Ivan Marinković i Bekin veterinar. To ti je kad se opanak popapuči, klasičan primer jedne nesrećne žene, da me pozvala i pitala lepo bih rekla. Dobar je leskovački roštilj, ali loše je kad taj smrad vučeš za sobom. Ona je rekla da sam ja kvarna jer sam dopustila da svi u Beloj kući misle da je ona na Zlatiboru sa Karićem i Rajačićem. Ne smeta njoj što ja nisam rekla da ona nije na Zlatiboru nego joj smeta što nije deo tog ''propalog '' projekta, kako ona kaže - završava Ivana Šopić u emisiji "Pitam za druga".