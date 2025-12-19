Slušaj vest

Marko Miljković posetio je policiju, odakle je objavio fotografiju.

Muž Lune Đogani uslikao je vrata na kojima piše "Kriminalistička policija", a uz to je napisao poruku:

- Problemi sa zakonom ili zakon ima probleme. Sad ćemo da proverimo - poručio je Miljković.

Podsetimo, Marku Miljkoviću nedavno je stigla tužba od komšije sa kojim je već duže vreme u lošim odnosima.

Komšija traži odštetu od 500.000 dinara, a Miljković je incident komentarisao i na Instagramu.

- Tužio me buđavi sa flotom advokata... A ja se sekirao da li će uopšte videti moje storije... Reći ću sudiji priznajem kriv sam, bacite me među lavove. Komšo, pošto znam da čitaš sad da li mogu da pustim snimak? - napisao je Marko Miljković.

Podsetimo još, policija na Novom Beogradu uhapsila je Marka Miljkovića, 14. maja 2024. godine, a po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva bilo mu je određeno zadržavanje do 48 sati.

On je nakon skandala sa komšijom zadržan zbog krivičnog dela Ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti iz člana 23. Zakona o javnom redu i miru.

- Okrivljeni je, pod dejstvom alkohola, prvo narušavao javni red i mir u zgradi u kojoj stanuje na Bežanijskoj kosi, nakon čega je u prostorijama PS Novi Beograd okrivljeni pretio policijskim službenicima i vređao ih, oglušavajući se o njihove naredbe, nakon čega je pokušao fizički da nasrne na policijskog službenika. Okrivljenog će javni tužilac saslušati dana 15.05.2024. godine - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.