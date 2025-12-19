Slušaj vest

Boja glasa, moćan vokal kao i pesme neki su od kriterijuma koji su važni za svaku pevačicu kako bi bila primećena, uspešna i popularna. Takođe, pored svega toga, stas je nešto što je jako važno za karijeru svake umetnice.

Dok se većina sukobljava da li je za uspeh važniji glas ili stas, ove pevačice pored uspeha i hitova po mišljenju publike poseduju izvajana tela o kojima se godinama priča.

Mia Borisavljević

Od kako se pojavila na muzičkoj sceni Mia važi za jednu od najzgodnijih na estradi.

Na početku karijere snimila je spot gde potpuno naga šeta gradom što ju je uvrstilo u najhrabriju do sada kada su ekstremi u pitanju. Iako ima dve ćerkice njeno telo i dalje izgleda besprekorno, a pevačica redovno trenira i vodi računa o svom izgledu.

Nega tela

Pevačica doručkuje čim se probudi i da nikad ne večera, kao i da je iz ishrane potpuno izbacila belo brašno i šećer. Mia kaže da se u trudnoći ugojila 14 kilograma i da je sigurna da će uskoro imati devojačku liniju.

Foto: Privatna Arhiva

- Ne jedem belo brašno i šećer! Kada to izbacite iz ishrane, u jelovniku vam ostanu samo zdrave namirnice: Voće, povrće i meso. Posle porođaja sam skinula devet kilograma, tako da mi je ostalo još malo do moje idealne kilaže.

Marina Visković

Marina Visković jedna je od najatraktivnijih na domaćoj javnoj sceni, a ne krije koliko vodi računa o ishrani i redovnim treninzima.

Nedavno je izjavila da je sada najzadovoljnija svojim telom, te da se ne libi da ga u svakom trenutku i pokaže. Takođe je govorila o trendu da se vraća prirodan izgled.

Ne prati trendove

- Primetila sam da su mnoge žene počele da vade silikona, a iskrena da budem, meni to ne predstavlja sferu interesovanja. Ne razmišljam o tome da na sebi bilo šta vadim, menjam ili premeštam. Zadovoljna sam svojim izgledom i neka tako i ostane - rekla je Marina jednom prilikom i dodala:

- Svako vreme naravno nosi neke trendove. Neka svako radi šta misli da mu treba i da mu pristaje. Više treba svakako da se volimo i podržavamo, nego da se mrzimo i osuđujemo. Ništa neću da menjam, ne zanima me da li me neko mrzi zbog toga.

Jelena Karleuša

JK godinama ponosno nosi titulu najstilizovanije na estradi. Neretko ističe da voli da bude golišava, a najverniji fanovi tvrde da ima šta i da pokaže.

Foto: Boba NIkolić

Pored nestvarnih komada Jelena Karleuša mami uzdahe i izvajanim telom koje često u njenim kombinacijama dolazi do izražaja. Iako iza sebe ima dva carska reza, mnogi komentarišu da nikada bolje nije izgledala.

Jednom prilikom je priznala da nije sklona treninzima i da najviše voli sebe kada je mršavija.

- Tokom korone sam se kao i svi dosta ugojila. Opet krećem na posebnu ishranu. Pred novi album krećem da stvarno doteram liniju. Više volim kad sam mršava. Možda muškarci vole kad sam s oblinama, ali ženama lepše stoji garderoba kad su mršavije - rekla je JK za Kurir.

Zaludela svet

Prošle godine bila je zvezda na Pariskoj nedelji mode gde je šetala po pisti sa svetski poznatim imenima modelinga. Ovoga puta bila je u ulozi modela, a za njom je, sudeći po brojnim objavama, "odlepila" cela planeta.

Tea Tairović

Tea Tairović je pevačica koja već neko vreme ponosno nosi titulu "tempirane bombe" kako zbog energije, hitova, tako i zbog stasa na koji niko ne ostaje ravnodušan.

Najvatreniji fanovi komentarišu na društvenim mrežama da je Tea najzgodnija mlada muzička zvezda danas, a ona svojim objavama na Instagramu redovno oduševljava publiku.

Treninzi i ishrana

Tea Tairović zbog svog izgleda često dobija pitanja kako se neguje i hrani, a ona sada priznaje da ima jednu naviku za koju zna da nije zdrava, ali i dalje nije odustala od nje. Ona pored treninga, vodi računa šta jede, ali najvažniji obrok često preskače.

- Vodim računa iako mi se desi nekada da jedem posle nastupa, jer se istrošim i budem gladna, ali izbegavam kad god mogu. Imam veoma ružnu naviku da ne doručkujem, popijem tri kafe na prazan želudac i onda se čudim zašto me boli. Ustanem, popijem jednu kafu, drugu, pa treću nakon čega uzmem jedan keksić ili dva i to mi je sve od slatkiša za ceo dan - rekla je pevačica za Adria tv.

Kako je dodala, ona nakon toga pazi šta jede pa je za sledeće obroke na njenom stolu uglavnom meso, riba i salata.

Foto: Privatna arhiva

Kako je dalje otkrila, ona nema ritual nanošenja mnogo krema i preparata za negu kože, već je kod nje to sve jednostavno.

- Nikakve skupe kreme, apsolutno ništa. Moja baka ceo život koristi jednu domaću kremu za bebe i ja sam to usvojila od nje. Svako veče stavim tu kremu i jednom nedeljno glinu na lice i to je to, apsolutno ništa više - otkrila je pevačica.

Sandra Afrika

Sandra važi za "džepnu veneru" koja osvaja svojom pojavom, a najveći adut joj je pozadina koju je oduvek isticala u prvi plan. U javnosti se prvi put pojavila na Grandovoj sceni kada je igrala pored Mileta Kitića i svima zapala za oko.

Ubrzo je započela i pevačku karijeru te je nastavila sama krupnim koracima ka uspehu. Vitka figura i izvajana pozadina po kojoj je postala poznata njen su lični pečat kada je figura u pitanju, a linija joj se nije menjala kroz godine.

"Radila sam samo grudi"

Jednom prilikom je otkrila da nije protiv operacija i promena, ali da nije neko ko je mnogo toga na sebi radio.

- Svi mi imamo neke nedostake koji se nama ne sviđaju, a postoje i ljudi kojima su baš ti nedostaci lepi. Ja sam neko ko i nije radio te operacije, radila sam samo grudi. Ono što bih promenila na sebi jeste samo nos. Meni se moj ne sviđa iako je svima simpatičan, pa i pored toga sam odlučila da ga ipak ne operišem - govorila je Sandra svojevremeno.

