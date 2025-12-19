Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik i jutjuber Marko Miljković oglasio se odmah po izlasku iz policijske stanice.

Marko je na svom Instagramu objavio fotografiju na kojoj se vidi da se nalazi ispred kancelarije kriminalističke policije, a po obavljenom razgovoru sa policijskim službenicima oglasio se za naš portal i poručio da je sve rešeno, kao i da nema nikakvih problema.

- Nekim ljudima je jednostavno previše dosadno u životu pa nemaju pametnija posla nego da prijavljuju Marka Miljkovića. Uzalud troše dražavni novac i vreme policijskih službenika i tužilaca. Marko Miljković nema problema sa zakonom - bio je jasan jutjuber.

Podsetimo, Miljković je inače već više od godinu dana u sukobu sa komšijom, koji ga kako je Marko jednom prilikom naveo "teroriše i non-stop prijavljuje policiji". Prošle godine Marko je na komšijinu terasu bacio čak 60 kokošijih jaja, zbog čega je priveden i određen mu je pritvor od 48 časova.