Slušaj vest

Sejo Kalač, otkrio je nakon mnogo godina da je zbog Lepe Brene i Saše Popovića morao da promeni frizuru. On je godinama  bio prepoznatljiv po svojoj frćkavoj kosi, tadašnji čelnici "Granda", nisu naterali da je ispravi.

- Saša Popović i Lepa Brena su mi rekli: "Bolje bi ti bilo da izravnaš kosu". To je bilo na Grandu, kao to više priliči pevaču nego ona moja frćkava kosa - rekao je Sejo Kalač, za Batu Šišića, kroz smeh i dodao:

Sejo Kalač Foto: Petar Aleksić

- Sve pevačice su mi zavidele zbog kose. Govorile su da sve idu kod frizera da se "frćkaju", a ja imam takvu kosu prirodno. Zaista je moja kosa bila jako neobična, ali sticajem okolnosti izravnao sam je kod jednog profesionalnog frizera koji je radio na Grandu. Otkako sam izravnao kosu tom nekom kiselinom, dva sata se to radilo, od tad mi se kosa više nije frćkala.

Sejo Kalač pre nekoliko dana dao je veliki intervju za emisiju Stars Specijal, a sve o pričama koje su ga pratile i njegovoj karijeti možete pdočitati OVDE.

Kurir.rs

