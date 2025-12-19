Slušaj vest

Dok njen bivši sedi u rijalitiju i pokušava da osvoji bilo koju cimerku, Stanija Dobrojević uživa u dalekoj zemlji. Ona se trenutno nalazi u Americi, a sada je pokazala kako joj misteriozni Nikola iz Srbije obasipa pažnjom.

Stanija se svojim pratiocima pohvalila šta joj je stiglo na kućnu adresu. Na recepciji je sačekao buket cveća sa posebnom porukicom:

- Zvali su me sa recepcije, stiglo je cveće za mene. Oh, to je neki Srbin, Nikola, ali niko ne zna gde živim - rekla je Stanija Dobrojević, pa snimila poruku od misterioznog gospodina.

- Upao sam ti na lajv. Živim par blokova od tebe. Voleo bih da se upoznamo - piše u poruci koju je poslao misteriozni Nikola.

Potom je otišla da odradi trening i završi obaveze, a onda se vratila po svoj poklon.

- Vratila sam se da pokupim iznenađenje. Ovo može biti jedino Srbin. Hvala ti, ovo je bilo veoma slatko - navela je Stanija Dobrojević koja je uslikala buket crvenih ruža koji je čekao na recepciji.