Jovana Pajić nakon što se rastala od Aleksandra Cvetkovića, pevačica se sa ćerkama preselila u iznajmljeni stan gde su je susedi očigledno dobro prihvatili.

Jovana živi na Karaburmi, a nedavno je otkrila da su joj novu nekretninu koju iznajmljuje, pronašle drugarice nakon što je odlučila da sa ćerkama napusti porodični dom.

Živi jednostavno

Daleko od scenskih reflektora i kamera, pevačica i televizijska ličnost živi jednostavno, posvećena porodici i svakodnevnim obavezama.

- Stvarno je fina žena - započela priču starija komšinica Mira.

- Uvek se pozdravi iako je stalno u žurbi. Nema uopšte onu zvezdanu distancu. Kad ide u prodavnicu, sve obavi sama, nosi kese, prenosi, razvozi ćerkice. Sve to bez neke pompe. Ćerke su joj tihe, a vidim da im je lepo raspodelila obaveze. Viđam i njih kako iznose smeće, odu u neku kraću nabavku.

"Trenerka i punđa na glavi"

Komšija Nebojša, rekao je da se Jovana u komšiluku odmah uklopila.

- Kada su se doselili, baš smo se iznenadili jer smo nismo očekivali baš neku navalu poznatih ličnosti u ovaj kraj. Međutim, ubrzo smo shvatili da ona više pripada nama nego tamo nekom luksuznom kompleksu jer je jedna opuštena zvezda. Nećete vi nju videti u štiklama i našminkanu kako ide ulicom ili tako “nacifrana” sedi u obližnjem kafiću. Ona se krajem kreće u trenerci i sa punđom na glavi.

Susedi su govorili da Jovana uglavnom sa ljubimcem i ćerkama prošeta, ali da je uglavnom u autu.

Procvetala posle razvoda

- Ona je procvetala posle razvoda. Šta je bio razlog njihovog rastanka ne znam, nisam čitala ali ona zrači, karijera joj je krenula uzlazno. Ma bukvalno je žena dobila neku energiju koja kao da je bila skrivena. Da me ne shvatite pogrešno, meni su ona i Sale delovali kao skladan i lep par, ali očigledno tu nešto nije štimalo. Sale verovatno dolazi, ali ga ja nisam videla često. Možda nekoliko puta ali samo da pokupi ćerke - izjavila je Anja koja živi u ulazu pored Jovaninog.

Na pijaci omiljena

Na obližnjoj pijaci kažu da vole kada im svrati ali da je već dugo nema.

- Valjda sada toliko radi da ne stiže, ali je ranije često dolazila, naročito kada je lepo vreme. Voli ona mladi luk pa sam joj uvek pakovala lepe veze, kupovala je sveže voće i povrće. Mi smo je zavoleli još dok je bila u onom rijalitiju “Farma”, eto kakva je tamo bila i sada je. Devojka, žena iz naroda - rekla je prodavačica Rada i dodala:

U ovoj zgradi je odrasla Jovana Pajić:

- Ona prosto sija posle razvoda. Znate kako se šale ljudi kako žena progleda posle rastanka, e ona vam je primer toga, školski. Da mi ne zameri što ovako pričam, ali istina je.

