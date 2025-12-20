Slušaj vest

Ana Nikolić se već duže vreme suočava sa ozbiljnim privatnim, ali i finansijskim problemima, koji sve češće izlaze u javnost. Poslednjih meseci pojavilo se nekoliko osoba koje tvrde da ih je pevačica oštetila tokom poslovnih saradnji.

Još jedan kojem je, kako saznajemo, pevačica ostala dužna je modni dizajner Đorđe Jezdimirović, poznatiji kao Jezdimiro.

Prema priči našeg izvora, saradnja između Ane i Jezdimirovića započela je pre nekoliko meseci, nakon što su se upoznali na jednom gradskom događaju. Ubrzo nakon toga, pevačica je kontaktirala s kreatorom sa željom da za njene nastupe izradi scenske toalete. Prema navodima našeg sagovornika, dogovor je bio uobičajen za estradnu praksu - haljine se uzmu za nastup, uz unapred definisane cene i obavezu da se nakon korišćenja plate ili vrate.

- Sarađivali su nekoliko puta, a poslednji nastup za koji su haljine korišćene održan je u Zagrebu. Ana je tom prilikom preuzela tri luksuzne haljine, čija je vrednost oko 5.000 evra. Haljine nisu vraćene, niti je novac uplaćen - navodi naš izvor.

Jezdimirović je u više navrata pokušavao da stupi u kontakt s pevačicom kako bi se problem rešio dogovorom, ali bez uspeha. Ana mu se više nije javljala. Kao svedok preuzimanja garderobe navodi se i tadašnji Anin telohranitelj Nikola Grba, koji je u tom periodu bio član njenog poslovnog tima.

Redakcija je ovim povodom pozvala i samog Jezdimirovića, koji je potvrdio naša saznanja, ali nije želeo da iznosi detalje i da slučaj pretvara u javni sukob.

- Neprijatno mi je da govorim o toj temi, posebno kad je novac u pitanju. Svestan sam da ljudi mogu da zapadnu u probleme, ali svoju karijeru nisam gradio na skandalima i ne želim da to činim ni sada. Saradnja je bila profesionalna, na relaciji kreator - javna ličnost, i ništa nije ukazivalo na to da će doći do nesporazuma. Anu cenim kao umetnicu i ne bih dalje komentarisao. Trenutno sam fokusiran na rad i nove kolekcije, a njoj želim sve najbolje u budućnosti - rekao je Jezdimirović za Kurir.

Ovo, međutim, nije jedini slučaj u kom se ime Ane Nikolić dovodi u vezu s finansijskim dugovanjima. Podsetimo, našoj redakciji nedavno se obratio Nikola Grba, koji je doskoro radio kao pevačicin telohranitelj. On je javno izneo tvrdnje o, kako kaže, neisplaćenim honorarima i lošim iskustvima tokom angažmana.

- Sa Anom sam imao dogovorenu mesečnu platu od 2.500 evra, ali nijedna isplata nije realizovana. Osim toga, bio sam izložen pritiscima i pretnjama. Finansijski i verbalno sam oštećen. Ne obraćam se javnosti zbog novca, već da bih izneo istinu - izjavio je Grba za Kurir.

On je, takođe, izneo tvrdnje da pevačica navodno duguje novac većem broju ljudi, uključujući i saradnike iz modne industrije, ali i druge osobe, naglašavajući da je reč o njegovim ličnim saznanjima i iskustvu. Te tvrdnje, zasad, nisu potvrđene zvaničnim putem.

Tokom pripreme ovog teksta redakcija je u više navrata pokušala da stupi u kontakt sa Anom Nikolić kako bismo čuli i njenu stranu priče. Pozivi i poruke ostali su bez odgovora.