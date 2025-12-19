Slušaj vest

Nives Celzijus proslavila je rođendan, a na iznenađenje mnogih, napunila je 44 godine.

Od kako je poznata javnosti intrigira publiku, a mnogi je smatraju najzgodnijom pevačicom.

Zanosna i za rođendan

Obline joj nikada nisu manjkale, te je i za rođendan rešila da pokaže čime raspolaže. Fotosešn na terasi je snimila i objavila na Instagramu, a svima je za oko zapao njen stajling.

Ultra mini haljina koja je istakla sve njene obline bila je vrlo upečatljiva, a Nives je zanosno pozirala sa kolačićem i svećicom u ruci, U opisu fotografije napisala je:

Nives Celzijus proslavila rođendan Foto: Instagram

- Poželela sam strastveni rođendanski poljubac u ponoć, mislite da mi se ispunila želja?

"Ja sam Srpkinja"

Nives je nedavno je pričala o tome kako njeni koreni vuku iz Srbije kada je posetila i selo Lovćenac gde su joj živeli baba i deda. Nives Celzijus vidno je bila uzbuđena što će opet doći u Vojvodinu, u selu gde joj se bude najlepše uspomene na detinjstvo.

- Ovo je moje najdraže mesto na svetu nakon Zagreba. Tu sam provodila najlepše leto u detinjstvu sa mojim babom i dedom. Mi deca smo tu naučili da se radujemo malim stvarima kao recimo da idem sa bakom na pijacu da prodam domaće voće i povrće ili kada deda napravi užinu pa na puter kiflu namaže krem - rekla je ona.

"Nisam promenila prezime"

Mnogo se spekulisalo da je Nives uzela prezime od svog supruga kako bi "zavarala trag" odakle je, ali je demantovala tvrdnje.

- Moj Lovćenac… Pisalo se kako sam promenila prezime u Celzius jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam menjala prezime baš u čast mog deda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške naslednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Nisam se rodila u Lovćencu. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda su u nekom trenutku života odselili u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam.

Cela familija mi je u Srbiji

Podsetimo, Nives je nedavno govorila o svom poreklu.

- Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što poreklom ja jesam Srpkinja i moja cela familija je u Srbiji. Nekako generalno kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski - rekla je ona, pa evocirala uspomene iz detinjstva.

