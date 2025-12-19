Slušaj vest

Mnogi pevači danas žive u izobilju, ali su u nekom periodu života živeli u nemaštini.

Pevač Bojan Marović jednom prilikom prisetio se teških trenutaka sa početka karijere nakon što se preselio u Beograd.

Marović je otkrio da je zaplakao kada je pobedio na festivalu "Sunčane skale" jer otac nije bio tu da ga čuje, a onda ispričao i kako je izgledao njegov muzički početak i selidba u Beograd.

"U Beograd sam došao 2003. godine, imao sam ugovor sa producentskom kućom. Na svim mogućim tržnim centrima je bio moj poster, ljudi su me saleti na ulici, bio sam najtraženiji izvođač, a nisam imao dinara u džepu. Sećam se, dođem sa nastupa i kažu mi sutra ćemo ti dati novac i nikad ga ne dobijem. Kasnio sam da platim kiriju, zagrevao sam bajat hleb toliko puta da bi se zapalio u mikrotalasnoj. Sećam se da sam imao tri meseca oko 40 nastupa, jedan za drugim, a završio sam tako što sam jeo ostatke sendviča drugog čoveka", ispričao je Bojan u emisiji "Preživeli", pa dodao:

"Dešavalo se da se probudim ujutru i nemam od čega da kupim doručak. Onda izađem na ulicu i ljudi se slikaju sa mnom, a ti samo moliš boga da ne sretneš nekoga da moraš da ga pozoveš na kafu, jer nemaš kako da je platiš. Danas se toga ne stidim, jer je to trnje koje je moralo da mi načne kožu i da shvatim da zbog muzike treba krvariti. Tada sam bio ponosan da ovo sve kažem, tek posle 20 godina sam rešio da ispričam istinu, jer na estradi ne smeš da ćutiš. Oduvek sam se razlikovao od estrade i zato i nisam za šoubiznis. Samo sam želeo da budem jedan običan momak iz kraja i danas se tako ponašam. Nikad nisam žudeo za skupim stanovima, kolima, već sam želeo da imam novca da bih uložio u muziku. Nikad se nisam bahatio, jer sam tako vaspitan. Tad na početku nisam želeo da sedim po kafićima, nisam izlazio u grad, na nastupe sam nosio knjige, to me je držalo budnim i trezvenim, a ne estradne priče. E to me je na kraju i koštalo i zato sam bio toliko puta opljačkan od strane menadžera".

"Seo sam u autobus sa 15 evra i otišao u Herceg Novi"

Kako je istakao, niko nije verovao u njegov uspeh, te su mu čak sa "Sunčanih skala" poručili da je njegova pesma "glupa".

"Prvo su me odbili za festival, rekli da je pesma jako glupa. Međutim 10 dana pred festival su me opet pozvali i rekli da sam prošao. Mama me je odvela na pijacu kod jednog lika koji je valjao italijansku robu i tu sam se obukao. Samo sam joj rekao: 'Budu li se ljudi sprdali sa ovim što si mi kupila, stvarno ću da se iselim iz Podgorice od sramote'. Prvo nisam ni hteo da idem, te sam u poslednjem trenutku prevagnuo. Seo sam na autobus sa svega 15 evra u džepu i otišao za Herceg Novi. Tamo su me naravno dočekali kao klasičnog balavca, nisu ni imali sobu do poslednjeg trenutka za mene. Međutim, kad sam odradio probu, znao sam da ću pobediti i tako je i bilo", rekao je pevač.

