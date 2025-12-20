Slušaj vest

Najstarija ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, Elena Karaman Karić, rođena je 30. septembra 1971. godine u Beogradu. Okušala se u svetu manekenstva i novinarstva, ali se na kraju odlučila da se bavi dizajnom enterijera.

Elena danas vodi neuobičajen stil života, a mnogi su bili iznenađeni njenom odlukom da iz grada ode na selo. Takođe, postala je zanimljiva javnosti zbog burnog ljubavnog života, dok je poznato da je bila samo sa moćnim muškarcima.

Udvarači čekali u redu

Tek što je napunila 18 godina, uživala je status fatalne devojke pred čijim su vratima udvarači čekali u redu. Ipak, njeno srce osvojio je markantni Podgoričanin, fudbaler Predrag Mijatović, koji je iz „Budućnosti“ došao u „Partizan“.

Tek što je završila gimnaziju, Elena se udala za Predraga, uprkos tome što je verovala da se nikada neće udati.

Elena Karaman udala se za Peđu Mijatovića sa 18 godina Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

- Nikad ne reci nikad“ postala je moja životna parola. Iako mi ni na kraj pameti nije padalo da se udam, bila sam prva iz generacije koja je to učinila. Pa čak ni danas, posle takvog iskustva, sebe nikako ne mogu da zamislim unutar takve institucije kakva je brak. Jedino sam oduvek silno želela da imam puno dece, da razlika u godinama između njih bude mala i da ispod božićne jelke stoji brdo poklona. Ali meni ništa u životu nije bilo onako kako sam planirala. Peđu sam upoznala slučajno jednog aprila u, sada već legendarnom, restoranu „Knez“. Završavala sam Trinaestu beogradsku gimnaziju i, kao večiti kampanjac, pred sam kraj godine borila se sa Spinozom, Dekartom i Hegelom. Tako je verovatno nastala priča kako Peđa čita Aristotela, prava istina je da mu je on tada zapravo bio jedini rival - ispričala je Elena za list „Dama“ davne 1998. godine.

Elena sa sinovima Foto: M.M./ATAImages

Imala je 19 godina kada se ostvarila u ulozi majke.

Rasla zajedno sa sinom Lukom

- Hvala ti što si me uveo u magično iskustvo koje se zove ‘biti majka’. Imala sam samo 19 kada si me blagoslovio svojim bićem. Rasli smo zajedno. Luka, moje prvo magično zvezdano dete, ti predstavljaš čistu ljubav - napisala je povodom 28. rođendana sina uz njihovu zajedničku fotografiju.

On već godinama živi u Americi, a dugo je radio na započinjanju glumačke karijere „preko bare“. Odlučio je da ode preko okeana kako bi sam gradio karijeru tamo gde ga niko ne prepoznaje i gde je talenat jedini preduslov za uspeh.

- Jako sam ponosan na svoje roditelje. Moja baka Verica Rakočević je izuzetno mlada baka, tako da naš odnos nije bio stereotipan odnos unuka i bake koja živi na selu i bere deci sveže trešnje. Ali otkad znam za sebe, uvek je bila tu da pomogne i da nas savetuje - kazao je on jednom prilikom.

1/5 Vidi galeriju Elena Karaman Foto: Printskrin Instagram, Printscreen Instagram, Printsceen/Instagram

Sa proslavljenim fudbalerom dobila je i sina Andreja, koji je rođen sa cerebralnom paralizom i koji je, nažalost, preminuo 2009. godine u 13. godini.

Porodična tragedija

- Poštujući dan rođenja mog drugog sina Andreja, koji nam je došao kao najveća lekcija, uvodeći me u carstvo Morgana. Prošlo je 26 godina od duboke intimnosti sa boginjom tame - napisala je Elena na Instagramu na dan kada bi njen sin proslavio 26. rođendan.

Nakon burnog razvoda, Elena je započela vezu sa kontroverznim biznismenom Andrijom Draškovićem, sa kojim je dobila sina Matiju, a potom se ubrzo i sa njim rastavila.

Ljubav sa Jugoslavom Karićem dogodila se na prvi pogled.

Elena i Jugoslav nisu dočekali zajedno 15. godišnjicu braka Foto: Instagram Printscreen

Iako je, po njenim rečima, retko bila ta koja je pravila prvi korak, sa sinom Hafe i Dragomira Karića upravo je to učinila. Upoznali su se sasvim slučajno na jednoj proslavi, a kako Elena nije znala da je on naslednik porodice Karić, raspitala se ko je „dasa“ koji tako dobro izgleda. Upoznali su ih zajednički prijatelji, a Jugoslav je od prvog trenutka znao da je ona žena koju želi da odvede pred oltar.

Podela imovine

Iako su godinama živeli u skladnom braku, do 15. godišnjice nisu stigli. Da u njihovom odnosu stvari nisu u najboljem redu, nagađalo se već neko vreme, a krajem 2019. godine Jugoslav je to na šaljiv način demantovao.

- Šta da vam kažem, neka pišu o svemu, pa i o nama. Došao je red i na nas, dugo nas nije bilo u novinama. Čekam Elenu da se vrati iz prelepog Perua, da vidimo kako ćemo i šta ćemo… Imamo ozbiljan problem — kokoške ćemo lako podeliti, njoj 25, meni 25, koze svako po jednu, ali imamo problem sa kravama, imamo ih pet i ne znamo kako da ih podelimo“, našalio se on, ističući da nema govora o razvodu.

Elena Karić Karaman u ceremoniji vatre Foto: Printscreen Instagram

Ipak, do njega je došlo. njih dvoje imaju sina Simona i u sjajnim su odnosima

Elena već izvesno vreme, prema pisanju medija, uživa u ljubavi sa čuvenim fotografom Dušanom Reljinom.