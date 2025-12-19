Slušaj vest

Nakon velikog koncerta, Saša Kovačević organizovao je afterparty zatvorenog tipa u čuvenom beogradskom restoranu „Dva jelena“, gde su se okupili samo najbliži prijatelji i saradnici. U intimnoj atmosferi, daleko od očiju javnosti, veče se pretvorilo u pravo muzičko druženje za pamćenje.

Foto: Promo/Ana Kosović

Posebne emocije izazvao je trenutak kada su Saša Kovačević i Adil zajedno zapevali pesme neponovljivog Džeja, dok je Sale Tropico, uz pratnju tamburaša, emotivnom interpretacijom odao počast legendarnom Tomi Zdravkoviću. Spontano pevanje, vrhunska energija i iskrena atmosfera učinili su da se duh kafane i prave pesme oseti u svakom trenutku večeri.

Foto: Promo/Ana Kosović

Afterparty u „Dva jelena“ protekao je u znaku prijateljstva, kolegijalnosti i ljubavi prema muzici, potvrđujući da se najlepši trenuci često dešavaju onda kada se reflektori ugase, a pesma krene iz srca.

