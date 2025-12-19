Slušaj vest

Milica Pavlović 26. decembra održaće koncert u Nišu što zahteva ogromna finansijska ulaganja.

Pevačica naglašava da joj profit nije motivacija jer za nju jug Srbije ima posebno značenje:

"Bitnije je da je duša u plusu"

- Iako sam svesna da nekako novčano nema tu plusa, dala sam sebi zadatak da mi je uvek bitnije da sam u duši u plusu. Mene samo zanima da izađem na tu scenu, da to što smo pripremili publika zaista bar upola doživi na način na koji smo mi sve to zamišljali i kasnije bacili na tu scenu i prezentovali njima i da ja sutradan znam da sam dala najbolje od sebe, da nisam štedela ni na jednom segmentu, jer kao što sam rekla na preskonferenciji, taj jug Srbije zaista od mene će uvek dobiti, kao što rekla, ono što najbolje znam i ja ću se uvek truditi da se jug ne zaboravi, rekla je pevačica i dodala da su joj fokus emocija i zahvalnost publici:

- Njihovi pogledi, energija, ljubav, to kada se ja osvrnem i kažem od 2011. mi je pružena prilika od strane ljudi da živim svoj san i gde ćeš nešto lepše. Meni zaista nije bitno ni da imam, ne znam, deset stanova, ni da vozim tri automobila, ni da se kreću u ne znam kakvim krugovima u društvu, rekla je Milica i dodala da se za nju, sreća nakon koncerta ne meri se stanjem na računu, već osećajem ispunjenosti:

- Meni je draže da sa svojim prijateljima kod mene u dnevnoj sobi jedemo, ne znam, čokoladu i popijemo nešto lepo i pričamo, nego da ja uzmem taj novac i odem i kupim, ne znam, najskuplju kožnu torbu u nekoj radnji. Kupim, ali mi nije prioritet, tako i sada. Uopšte mi nije prioritet. Nekako jača je ta ljubav od onoga da, na primer, ja odradim koncert i sutra ujutru se probudim, kako? Verovatno bih plakala. Rekla bih, dobro, zašto sam ja sad ovo ovako uradila?"

Porodica i prijatelji iz rodnog kraja kao najveća podrška

Niška hala "Čair" biće ispunjena i Milici najdražim licima.

- Pozvani su i otac, maćeha i moje dve sestre sa maćehine strane. Za oca nisam sigurna da li će moći zbog posla, maćeha 99%, moja tetka dolazi, dolaze moje komšije iz Bunibroda, to je moja porodica, mi smo ista familija što bi se reklo i ako nismo krvno, to su ljudi koji su svakog dana uz mene, sa kojima se čujem svakog dana, to je neka neraskidiva veza. Doći će dosta i rođaka, moram da priznam, već su mi pisali za karte, dosta mojih drugara iz srednje škole već se javljaju, srednje muzičke škole, tako da, biće tu dosta dragih lica, prijatelji, iz Beograda, klasika, zaključila je Milica.

