Čedomir Čeda Jovanović i njegov najbliži prijatelj Aleksandar Kos se ne razdvajaju. Putuju zajedno, kuvaju zajedno, idu u nabavku zajedno, pa i u kozmetički salon.

Upravo na takvom mestu ih je i uslikao naš paparaco. U jednom lokalu za ulepšavanja oni su boravili pre nekoliko dana u popodnevnim časovima. Naravno, njihov dolazak nije bio neprimećen, pa ih je spazio i naš fotograf.

Ono što se može videti na fotografijama jeste to da se ovoga puta Aca sređivao. On je radio manikir dok ga je političar sve vreme čekao sedeći u fotelji. Kada je tretman bio završen, oni su napustili lokal.

Aleksandar Kos Foto: Kurir

Podsetimo, nedavno se Čeda oglasio kada je jedna Instagram stranica objavila da se verio sa svojim prijateljem, te da spremaju venčanje na Svetom Stefanu. On je objavio taj natpis uz komentar:

- A sve bi bilo hajp da jedan "pop" nije štemovao po Zagrebu... Uzgred, recite "orliću" da će ga boleti iako mu nije prvi put... - napisao je Jovanović.

Čeda i Aca na jednom od putovanja Foto: Instagram

Kako se danima govorilo o ovoj temi i nizali su se komentari, Čeda se oglasio i za Kurir.

- Mogu da pišu šta god hoće kao i uvek. Ako im je život zbog toga lepši, drago mi je. Nek i njima ružnima bude lepo - rekao je Čeda.

Aleksandar Kos je najveća podrška Čedi otkad se rastao sa suprugom Jelenom Jovanović u februaru prošle godine i uz njega je u svakoj situaciji.