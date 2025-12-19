Slušaj vest

Popularna pevačica Sara Reljić već nekoliko dana je u Crnoj Gori.

Inače, kome nije poznato, u Herceg Novom živi Sarin otac Dejan Reljić.

Salsa sa tatom

Sari tata pomaže da nauči da pleše salsu.

A snimak koji je osvanuo na društvenim mrežama za kratko vreme je privukao veliku pažnju.

Nesvakidašnja prevara

Sara Reljić otkrila je nedavno da ju je bivši partner, čije ime nije želela da kaže, prevario najpre sa devojkom, a zatim i sa muškarcem.

Pevačica je istakla da je za preljubu partnera, koji je javna ličnost, saznala sasvim slučajno.

- Jedan moj bivši partner je slagao i mene i naciju. Slučajno sam saznala da me je prevario sa jednom devojkom, a onda sam slučajno saznala da me je ponovo prevario - rekla je Sara Reljić nakon čega ju je Luna Đogani upitala da li je prevario sa još jednom devojkom.

- Kamo sreće da je sa devojkom, tako da mi je to još teže palo. Prevario me je sa muškarcem. On je javna ličnost - šokirala je pevačica.

