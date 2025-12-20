BIO JE NAJVEĆI ZAVODNIK, A POSLE STRAVIČNOG ZLOČINA NESTAO: Devojke su bile lude za njim, a ovako Petar Kapisoda izgleda danas (FOTO)
Život Petra Kapisode, bivšeg rukometaša i velikog zavodnika, obeležio je zločin koji je izvršio njegov brat Filip Kapisoda kada je prvo ubio pevačicu Kseniju Pajčin, a onda izvršio samoubistvo.
Petar Kapisoda je značajna figura u svetu sporta, ne samo zbog svojih sportskih dostignuća, već i zbog svoje uloge u promociji sporta kao predsednik Rukometnog saveza Crne Gore.
Posvećen sportu
Iako je prošao kroz veliku ličnu tragediju, Petar nastavlja da se posvećuje sportu.
- Nisam voleo suva atletska zagrevanja tokom priprema, a najmanje sam voleo da stojim u vrsti. Nije me držalo mesto. Voleo sam da budem fit i uvek sam trenirao više od ostalih. Vežbam i danas kad sam „debelo“ u penziji", rekao je Petar za jedan crnogorski portal.
Bio u vezi sa glumicom
Inače, malo ljudi zna da je Petar bio u vezi sa poznatom glumicom.
O "tajnoj" vezi koja je bila 2011. godine dugo se pisalo. Petar Kapisoda je oko dve godine bio u vezi sa poznatom voditeljkom iz Bosne i Hercegovine Dejanom Rosuljaš. Kako je Story pisao svojevremeno, Petar i Dejana su bili vereni, a čak joj je kupio prsten u Parizu i čekao pravi momenat da joj ga uruči.
Ali do toga nije došlo. Njih dvoje su raskinuli, a Petar je otpočeo vezu sa Marijom Karan.
Kurir/Blic
Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: