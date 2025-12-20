Slušaj vest

Život Petra Kapisode, bivšeg rukometaša i velikog zavodnika, obeležio je zločin koji je izvršio njegov brat Filip Kapisoda kada je prvo ubio pevačicu Kseniju Pajčin, a onda izvršio samoubistvo.

Petar Kapisoda je značajna figura u svetu sporta, ne samo zbog svojih sportskih dostignuća, već i zbog svoje uloge u promociji sporta kao predsednik Rukometnog saveza Crne Gore.

Posvećen sportu

Iako je prošao kroz veliku ličnu tragediju, Petar nastavlja da se posvećuje sportu.

screenshot-5.jpg
Foto: Printskrin Youtube

- Nisam voleo suva atletska zagrevanja tokom priprema, a najmanje sam voleo da stojim u vrsti. Nije me držalo mesto. Voleo sam da budem fit i uvek sam trenirao više od ostalih. Vežbam i danas kad sam „debelo“ u penziji", rekao je Petar za jedan crnogorski portal.

Bio u vezi sa glumicom

Inače, malo ljudi zna da je Petar bio u vezi sa poznatom glumicom.

Petar Kapisoda nekad i sad Foto: printscreen YT

O "tajnoj" vezi koja je bila 2011. godine dugo se pisalo. Petar Kapisoda je oko dve godine bio u vezi sa poznatom voditeljkom iz Bosne i Hercegovine Dejanom Rosuljaš. Kako je Story pisao svojevremeno, Petar i Dejana su bili vereni, a čak joj je kupio prsten u Parizu i čekao pravi momenat da joj ga uruči.

Ali do toga nije došlo. Njih dvoje su raskinuli, a Petar je otpočeo vezu sa Marijom Karan.

Kurir/Blic

