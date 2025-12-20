Slušaj vest

Društvene mreže u današnje vreme važna su stavka za muzički uspeh. Ranijih godina popularnost muzičkog izvođača merila se prodajom CD-ova, a danas su brojke na društvenim mrežama najbolji pokazatelj koliko je nekome projekat dobro prošao.

Ono što je sada dobro je da neke pesme stare i više od 20 godina oživljavaju i postaju viralne. To se dogodilo s hitom Goge Sekulić iz 2005. godine "Seksi biznismen", kao i s pesmom Zdravka Čolića "Prolaze neke slike" iz 2010. godine. Pomenute numere doživele su čak i veću popularnost nego davnih godina kad su objavljene, ali su ipak prva mesta pripala novim pesmama poznatih izvođača. Ovo je lista 10 najslušanijih pesama na Tiktoku u 2025. godini.

Duet Dina Merlina i Halida Bešlića "Godino vrela" izdominirao je na ovoj društvenoj mreži. Gotovo svaki video u kojem mlada izlazi iz svoje kuće pratila je ova pesma, pa zato zauzima prvo mesto.

"TEC-9" Bube Korelija i Džale je jedna od najgledanijih i najdeljenijih numera kako na Jutjubu tako i na Tiktoku u 2025.

"Prolaze neke slike", stara Čolina numer,a doživela je povratak u viral trendovima zbog upotrebe u emotivnim i nostalgičnim trenucima korisnika pomenute mreže. Ova pesma objavljena je 2010. godine, međutim tada nije doživela veliku popularnost, a 15 godina kasnije jedna je od najslušanijih pesama na Tiktoku.

"Halo, ovde đavo", pesma Tee Tairović iz prvog dela poslednjeg albuma, ali u rok verziji koju je napravila veštačka inteligencija, ove godine našla se u top 5 najviralnijih pesama na Tiktoku. Korisnici su se masovno snimali uz nju.

"Moj si high", Senidin hit, prisutan je u trending klipovima tokom 2025, naročito u Tiktok plesovima i estetskim video-montažama.

Goga Sekulić je sa "Seksi biznismenom" imala sreću da u 2025. bude jedan od najviralnijih izvođača.

Milica Pavlović je numeru "ADHD" objavila sredinom 2025, a vrlo brzo korisnici mreže su počeli masovno da koriste delove iz pesme i objavljuju svoje videe.

Džejla Ramović s pesmom "Bol" našla se na ovoj listi. Numera nosi tešku priču, s kojom su se milioni korisnika Tiktoka poistovetili. Ona je i jedna od najviralnijih balada. Ova numera najčešće je korišćena za tragične gubitke najmilijih.

Pesma MC Stojana "Emirati" često se koristi kao pozadina u humorističnim Tiktok videima. MC Stojan je poznat kao neko ko stalno snima pesme koje imaju zanimljive momente za korisnike mreže Tiktok, a ove godine objavio je pesmu "Emirati", koja je i pre nego što je izašla cela postala jedna od najviralnijih na pomenutoj mreži.

Duet "Sneg" Breskvice i Saše Matića je postao viralan zahvaljujući storijima i kratkim klipovima.