Slušaj vest

Influencerka Ela Dvornik na svom Tiktoku otkrila je nedavno nekoliko detalja iz svog života i prisetila se odrastanja s pokojnim ocem, muzičarem Dinom Dvornikom.

U videu je prikazala i fotografiju koju je objavila njena majka Danijela.

"Stan je bio odron"

Na slici se nalazi Dino uz „fiću“, a ispod je napisala: "Oduvek sam bila sponzoruša, tako sam pala na ovog ferarija, više smo ga gurali nego vozili. Ali imao je zvučnike za ferarija".

Ela Dvornik na dan rođendana svog oca objavila porodičnu fotografiju Foto: Instagram

Ela je potom ispričala kako je porodica živela u stanu u Vrapču od 35-40 kvadrata.

- Stan je bio apsolutni odron, ulazna vrata su bila kao stiropor. Mogla sam ih otvoriti bez ključa. Jednom nas je neko opljačkao i ukrao moje kovanice iz kasice-prasice - ispričala je influencerka kroz smeh, dodajući da su je često pitali da li želi biti kao njen otac, na šta bi ona odgovarala: „Ne, pevači su siromašni.“

"Mislila sam da mi je tata klošar"

- Milion puta je dolazio s gaže bez ijednog dinara jer je uživao u tome i mi smo tako živeli. Ja sam do svoje 14. godine mislila da je moj tata najveći klošar na svetu. Kod nas nije bilo nikakvih brendova, nikakav Gucci, Dior... - ispričala je, dodajući da je Dini bilo najvažnije da su mu muzičari iz benda plaćeni i da koncert bude dobar. Otkrila je i da je imao veliku tremu pre nastupa.

1/10 Vidi galeriju OVAKO IZGLEDA KUĆA OKO KOJE RATUJU ELA DVORNIK I NJEN BIVŠI MUŽ! Foto: Printscreen/Instagram

- Nikad nisam odrasla u nekom velikom luksuzu. Moj rođendan je 23., Božić 25., i tada bih dobila samo jedan poklon - ispričala je.

- Živeli smo potpuno normalan život. U nekim trenucima je, naravno, bilo bolje, ali moji roditelji su živeli jako skromno i štedeli su za stan na Malešnici, a tada su morali da dižu kredit - rekla je.

Na kraju je Ella istakla da njen otac ne bi dogurao tako daleko da nije bilo njene majke Danijele.

kurir.rs/24sata.hr

Trik Ele Dvornik zaludeo mreže: